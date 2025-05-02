呂濤米Lo Seoul｜「登神」CP合體再續情緣 姜濤以Cosplay誘惑Jerermy

ViuTV全新節目《呂濤米Lo Seoul》將於下星期一晚（5日）起首播，逢星期一至五晚上10時30分播放。MIRROR第一個小組團綜將會有呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）4位Oppa率先出發到韓國，興奮追星、浪漫追雪、體驗傳統韓國文化、進行不同的挑戰，實行食到飽、玩到盡、買到底！

下星期一晚（5日）播出的一集，4子重演韓國人氣戀愛真人騷情節，在天堂島中爭取對方的歡心，目標成為「理想旅友」。「登神」CP合體再續情緣，Edan笑言被Anson Lo的名貴首飾吸引，甜笑冧爆：「同佢一齊應該可以生活無憂。同埋一齊去旅行應該可以唔駛俾錢」。Anson Lo則指覺得Edan很可愛，但又不能表露出自己的好感，感到為難。另一邊，姜濤同Jeremy的對話則是互相試探誘惑。Jeremy問姜濤平時旅行喜歡穿甚麼風格，姜濤指自己喜歡Cosplay，又大膽表示「遲下著俾」Jeremy睇，對話有別於二人平日含蓄的形象，十分爆笑。