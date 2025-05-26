呂濤米Lo Seoul｜ViuTV 指控贊助以MIRROR片作商業用途　旅行社有回應

MIRROR「妹豬組」呂爵安(Edan)、姜濤、李駿傑(Jeremy)和盧瀚霆(Anson Lo)4子早前赴韓國拍的小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，日前播出最後一集；不過，在節目最後一集出街後，ViuTV突然在官方社交網發聲明，指節目的旅行社贊助商未經授權，使用節目片段及相關內容作商業用途，並指會保留法律追究權利。 旅行社對於突如其來的指控，似乎未太清楚發生甚麼事，不少網民到旅行社的社交網留言，有人指該旅行社疑被「過橋抽板」，亦有人解釋合約問題：「合約上有冇寫明可以用節目片段嚟做旅行社宣傳先。分享片段同直接剪咗片中人物再放上自己的廣告上係兩樣野。」而旅行社社交網的小編亦有不斷回覆網民表示：「小編都唔明」、「小編知道他們的每個員工為公司都盡心盡力，人總是有善良的一面」等等。

事件持續發酵，旅行社昨日(25日)再在社交網發文回應，表示老細Sunny經過一日沉澱後，有跟ViuTV的相關同事聯絡，但一直未有獲得回覆，並交代ViuTV找他們作贊助商的來龍去脈：「小編老細Sunny沉澱咗一日，諗起由《呂濤米Lo Seoul》出發拍攝前28日，ViuTV及相關人員主動請求我們贊助及協助外景拍攝安排。在極其短促嘅時間內提供所需物資及行程安排。如是者我們便成為了贊助商。之後金彩假期同事便全力把以上事情做好。為務求令節目拍攝順利，老細Sunny亦親自隨團起行，以便照顧各工作人員，務求萬無一失。與此同時，都希望喺各位觀眾欣賞《呂濤米 Lo Seoul》後在心中留下好多美麗嘅回憶。」



旅行社續指：「但在《呂濤米Lo Seoul》最後一集播放後當晚，無預兆下突然見到ViuTV的【公告】，老細Sunny甚感到有難以言喻的痛心和無奈。老細Sunny當晚已立即聯絡ViuTV的相關同事，但至今還沒有得到回覆。有見及此並為免誤會，我哋同事已更新社交媒體內容。金彩假期願意配合處理，如有冒犯之處，還望多多包涵。」

