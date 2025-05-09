呂爵安回應合約問題 笑稱想跟SM簽約對崔始源有讚無彈

呂爵安(Edan)今日到尖沙咀出席健康產品活動，談及正在熱播的《呂濤米Lo Seoul》，他表示今次4人玩得非常癲，感謝花姐犧牲色相跟他們玩，並指節目組開頭構思他們會是很溫馨、甜蜜中帶點兄弟情，沒想到在拍攝第二日跟想像中不同，但他認為這樣反而更有他們的特色，直言今次過程玩得很開心。他稱自己也覺得節目出來有「碎上」感覺，奈何節目時間限制，希望下次公司再有他們的綜藝節目時，可以播出一小時版本。

崔始源非常好人 提及他們與Super Junior成員崔始源見面，Edan對他的印象有讚無彈。他說︰「真係無諗過節目組會搵到藝人出嚟，都係諗住去參觀下，一見到佢(崔始源)嘅時候真係嘩，第一次見佢本人。佢真係好專業，好nice，記得晒你哋個名，做足晒功課，睇晒你哋嘅嘢！好感受到自己係尊貴客人感覺，係好值得我哋仿傚。」 對於被崔始源選他是四人之中最靚仔的一個，Edan笑謂有種一吐烏氣感覺，「捱咗咁多年，終於有公道說話！始源前輩眼睛係雪亮！」

合約可以再續 談到姜濤大爆他們的合約只餘下3年，更希望崔始源的公司SM跟他們簽約，惟有fans擔心MIRROR將於3年後解散。Edan說︰「合約當然有一個年期，係可以續㗎嘛，可以再傾嘛，我返去再睇下份合約先，我意向都係想去SM個面，3年都太多啦！」 對於花姐見到崔始源時暈晒大浪，Edan稱上一次見到花姐有類似情況是見到許光漢，「佢當時見到(許光漢)時係極度冷靜，之後走咗就變咗小女孩，完全無見過佢呢一面，好耐無見過佢呢一面。」

見面會詳情由公司安排 談到《Hi MIRO! 見面祭 2025》，MIRROR成員將分成4個組合跟MIRO見面，Edan未知活動詳情，預計會有表演及跟fans接觸的環節。對於有fans希望可以分開見面，他認為涉及很多東西考慮，如上年試過單人，今年又試下不同組合，到下年又可能又有不同形式舉行。 對於Jeffrey魏浚笙拍戲受傷，他表示有關心對方，希望他可以早日康復，料下次大家再見面時已經是拍《膠戰》，但他指自己跟Jeffrey也是很賣命的人，拍攝時會做足安全措施，一切小心為上。