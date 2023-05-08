呂爵安新歌從AI拎靈感 MV過足科幻癮

近期AI程式十分流行，這觸發了Edan演繹《ChatMrE》這首新作。Edan道：「《ChatMrE》靈感嚟自ChatGPT呢期好興嘅AI程式，而AI呢個Concept係黃偉文諗出嚟，當初Wyman同我講時，我都覺得好正、好鍾意，因為自己對於AI、科技都幾感興趣，可能因為細個睇好多動漫係有關於未來世界，覺得未來世界可以發展得好犀利好先進，而今次份詞就係寫AI學習能力好快，又太聰明，做某啲工作，會快過人好多，有啲工種可能會被取代，係一個好有趣嘅課題。」

新歌作新嘗試

過去Edan以情歌、慢歌為主，今次推出《ChatMrE》作出新嘗試，他直言有份不安全感，Edan解釋道：「相信大家都冇諗過我會出首咁嘅歌，其實除咗首歌好聽之外，都想自己歌單有多啲唔同類型嘅歌，有機會開Show都可以唱一啲令到大家好High嘅歌，加上今年想做多啲唔同新嘗試，所以鼓起勇氣揀呢隻歌。之前仲問花姐得唔得，係咪應該做呢隻，對《ChatMrE》係有唔安全嘅感覺，有擔心過，甚至拍MV都懷疑自己做唔做到啲彈結他或者Band友嘅台風、感覺，今次跳出了Comfort Zone，但今日拍落感覺都幾好。」

除了擔心曲風會否令樂迷受落，另一擔心是演繹方面，Edan道：「都幾難唱，某啲位好高音，花咗唔少時間錄音，特別去搵個Tone。平時唱慢歌，會用好多感情去唱，今次開頭試似讀書，冇嗰種型型地、庸懶嘅感覺，結果要嘗試一段時間先有而家呢個Version。演繹上另一個挑戰係點樣令到首歌有力，之前有試過好嗌咁去唱，又發覺太嗌唔好聽，結果第一日錄完返去聽發覺唔得，第二日就砍掉重練，過程中都試過好幾次推翻自己嘅演繹再試新嘢，唔同日子嘅唱法風格都好唔同，所以係幾大挑戰。」Edan自己也想像不到出來會是怎樣的效果，他只希望大家會喜歡這次新嘗試。