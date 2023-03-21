呂爵安晒田牧CP照惹網民不滿 Edan︰係咪唔同得我朋友合照啊？

MIRROR成員呂爵安(Edan)與盧瀚霆(Anson Lo)現身在日本拍戲。昨日，Edan在IG上載二人與吉田鋼太郎的廣告海報合照。他留言說︰「睇下我哋喺日本見到邊個！係原版嘅大叔！田一雄X黑澤武藏X凌少牧 世紀合照。」他亦tag了在港版《大叔的愛》扮演大叔的黃德斌帳戶留言說︰「KK唔好呷醋。」這則帖文勾起大家對港版《大叔的愛》的回憶，不少人留言︰「田田同牧牧一定會幸福生活落去」。

Edan霸氣回應

不過，竟有網民不滿Edan「炒作」，留言說︰「得閒就學下戲練下歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵group都嘈，你自己group MMA冇所謂，唔好影響人哋先得㗎。」沒想到的是，Edan回覆對方說︰「得閒就睇下書同屋企人朋友傾下計，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊。你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜先得㗎。」

其後該名網民回覆Edan謂︰「說中了？」Edan再次回覆對方說︰「回應你就係說中了？咁你玩晒㗎喎。」網民就表示：「講真真係好榮幸爵安親自回覆我，咁我就講多少少自己感受。」而內容就提到cp問題經常引起粉絲吵架，令很多人不開心，最後寫道︰「如果我講嘅語氣冇禮貌咗我可以道歉，但希望你明白我想表達乜嘢。」Edan再度回覆：「咁嘅語氣咪大家都舒服啲囉，絕對歡迎你道歉。咁順便我都想問多少少，你係咪認為你所講嘅OverFF、爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應該點樣做去解決呢？」