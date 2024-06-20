呂爵安Edan新歌做魔鬼 枱上跳舞盡展多年苦功

呂爵安Edan新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》以魔鬼造型出現。

MIRROR的呂爵安(Edan)推出新作《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》，向來愛在MV中帥氣登場的他，打破常規以極度邪惡造型拍攝MV，而歌曲亦一改以往作風，唱出以偏概全的社會病態，惹人反思。 歌名令人聯想到貝多芬的《月光奏鳴曲》，Edan道出歌曲創作靈感道：「呢首歌已經做咗成年，當時係想做一首Classical加跳唱嘅作品，跟住就揀咗貝多芬《月光奏鳴曲》，然後我哋再諗用月亮去延伸，諗下講咩好：月亮本身唔識發光，只係因為太陽嘅照射，人類喺地球上望上去，先見到月圓月彎唔同形狀，但佢本身係暗黑球體。我哋跟住諗到，想藉此比喻喺資訊咁發達、速食嘅社會，我哋睇每一件事就好似太陽照落去，佢係咩形狀就係咩形狀，唔會細心用時間去研究。」

經過填詞人T-Rexx的巧思，歌名中的「鳴」變了「明」，有道出真相的含意，而英文名亦將歌曲原本C Sharp minor的調子，變成了E minor，Edan續道：「E就代表Edan，而Major、Minor平時喺音樂上有大調、小調意思外，其實亦有主流、非主流嘅意思，而今次歌曲係屬於Edan一啲Minor嘅想法，所以就用上E minor。」 他續說到：「今次喺Intro同Ending都係用咗貝多芬《月光奏鳴曲》，以前學琴都有彈過，而且咁啱都係同一個Key，練起上嚟都好快，冇話好難，但中間嘅鋼琴Solo的確有啲考起我，因為太密太快，但都幾得意同具挑戰性，希望有一日可以喺舞台上可以表演到呢一Part俾大家睇啦！」