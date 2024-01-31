呂珊相隔7年再開香港個唱 邀陳山聰任嘉賓「母子檔」合唱《相愛很難》

「珍音樂呂珊演唱會」昨晚(30日) 於伊利沙白體育館完成首場演出，全場爆滿，米雪 、關寶慧等圈中好友亦有捧場。 呂珊甫出場便一口氣唱了三首廣東歌經典包括《星光背後》、《無奈》和《順流逆流》，接着她分別向舞台四面的觀眾打招呼說：「大家好，很多年也沒有機會在台上和大家互動，一眨眼已七年，這七年變化真的很多，由消費以至嗜好，各式各樣也已經有所不同，我在這七年也沒有一個演唱會，大家有沒有掛念我呢？」全場觀眾即時以掌聲回應，呂珊聽過後說：「多謝，我很掛念大家，這幾年我在外地有很多大大小小的演唱會，但始終也是情牽香港，希望在香港再開個唱。今晚這個個唱絕對不簡單，因為我可以選用我心儀的團隊，又有我的新經理人公司帝國娛樂，亦有我新的音樂拍檔勤哥，今晚我會試唱不同類型的歌曲，之後我唱的是一首很哀怨的歌。」呂珊立即唱出《笛子姑娘》，緊接的則是由《倚天屠龍記》、《誓要去入刀山》、《萬里長城永不倒》和《萬水千山縱橫》成的影視金曲medley，之後呂珊說：「到底我喜歡唱歌和拍劇那樣較多？拍劇挑戰很大，可以扮演不同類型的角色，非常多謝監製們敢去用我，我在拍攝過程中很滿足，也學到很多，而唱歌則是截然不同，因為唱歌完全沒有NG，而且當站在台上拿着咪唱歌便即時有人工收，那些不是金錢型式的人工，而是大家的掌聲。當然拍劇也是獲益良多，會遇到好劇本和認識到很多好演員，尤其是以下這一位演員，我看着他由演配角到男主角，再到視帝，以前他常扮演囝囝，到他有自己的囝囝，大家請以熱烈的掌聲歡迎我個仔山聰。」

演唱會第一位嘉賓陳山聰便出現在台上，呂姍先和他重溫以往在海外一起登台的經歴後便合唱了《相愛很難》，唱畢此曲呂珊便把舞台交給山聰，他說：「我由一個演員變成視帝，要多謝香港觀眾對我的支持，我要把以下這首經典作品送給大家，哥哥張國榮的《追》，希望大家喜歡。」