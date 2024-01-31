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娛樂
2024-01-31 12:38:07

呂珊相隔7年再開香港個唱 邀陳山聰任嘉賓「母子檔」合唱《相愛很難》

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呂珊已7年沒有在香港開騷，一連兩場的「珍音樂呂珊演唱會」昨晚假伊利沙白體育館開鑼。

呂珊已7年沒有在香港開騷，一連兩場的「珍音樂呂珊演唱會」昨晚假伊利沙白體育館開鑼。

「珍音樂呂珊演唱會」昨晚(30) 於伊利沙白體育館完成首場演出，全場爆滿，米雪 、關寶慧等圈中好友亦有捧場。

呂珊甫出場便一口氣唱了三首廣東歌經典包括《星光背後》、《無奈》和《順流逆流》，接着她分別向舞台四面的觀眾打招呼說：「大家好，很多年也沒有機會在台上和大家互動，一眨眼已七年，這七年變化真的很多，由消費以至嗜好，各式各樣也已經有所不同，我在這七年也沒有一個演唱會，大家有沒有掛念我呢？」全場觀眾即時以掌聲回應，呂珊聽過後說：「多謝，我很掛念大家，這幾年我在外地有很多大大小小的演唱會，但始終也是情牽香港，希望在香港再開個唱。今晚這個個唱絕對不簡單，因為我可以選用我心儀的團隊，又有我的新經理人公司帝國娛樂，亦有我新的音樂拍檔勤哥，今晚我會試唱不同類型的歌曲，之後我唱的是一首很哀怨的歌。」呂珊立即唱出《笛子姑娘》，緊接的則是由《倚天屠龍記》、《誓要去入刀山》、《萬里長城永不倒》和《萬水千山縱橫》成的影視金曲medley，之後呂珊說：「到底我喜歡唱歌和拍劇那樣較多？拍劇挑戰很大，可以扮演不同類型的角色，非常多謝監製們敢去用我，我在拍攝過程中很滿足，也學到很多，而唱歌則是截然不同，因為唱歌完全沒有NG，而且當站在台上拿着咪唱歌便即時有人工收，那些不是金錢型式的人工，而是大家的掌聲。當然拍劇也是獲益良多，會遇到好劇本和認識到很多好演員，尤其是以下這一位演員，我看着他由演配角到男主角，再到視帝，以前他常扮演囝囝，到他有自己的囝囝，大家請以熱烈的掌聲歡迎我個仔山聰。」

演唱會第一位嘉賓陳山聰便出現在台上，呂姍先和他重溫以往在海外一起登台的經歴後便合唱了《相愛很難》，唱畢此曲呂珊便把舞台交給山聰，他說：「我由一個演員變成視帝，要多謝香港觀眾對我的支持，我要把以下這首經典作品送給大家，哥哥張國榮的《追》，希望大家喜歡。」

演唱會第一位嘉賓陳山聰現身舞台，呂姍和他重溫以往在海外一起登台的經歴。 呂姍與陳山聰合唱《相愛很難》。

與龍貫天亦師亦友

呂珊換了另一套服裝回台上獻唱了《胭脂扣》、《蔓珠莎華和《往事只能回味》，之後她說：「平時唱完歌便向台下觀眾鞠躬，但今晚鞠躬次數要乘以四，因為有四面的觀眾朋友聽我唱歌，我不想疏忽任何一面的朋友，今次能開四面台也是有點歷盡艱辛，不過幸好最後也能成事，今晚唱得很開心和滿足。很久以前我曾拍過一部民初電視劇《西關大少》，我在這套劇的第一集便唱了一小段曲，自此以後便有很多人找我去唱劇中這首曲，其實我也是相當喜愛此曲，它是來自三、四十年代四大平喉天后徐柳仙女士的《再折長亭柳》。」在清唱了一小段《再折長亭柳》後，呂珊表示：「今晚邀請了一位亦師亦友，天花板級數的大佬倌做我嘉賓，這個掌聲真的要很勁，有請香港八和會館主席兼劇大大大佬倌龍貫天先生。」呂珊對旭哥龍貫天說；「我認識你是一起合作曲舞台劇《共和三夢》，你教曉了我很多，我一直也很想找你做我嘉賓，但唱甚麼好呢？我這類老牛聲是唱不到子喉，我覺得以下這首曲很適合你，既有做手，又可以有唱腔，但要用普通話去唱。」旭哥即時回應：「有點兒刺激，其實妳讓我唱的這首曲是來自一部我自小便很喜歡的電影，是黃梅調來的。」呂珊接住就話：「今次是真正的cross over 劇搭在黃梅調上，大家也很熟悉這首曲，便是《梁山伯與祝英台》的《十八相送》。」呂珊和旭哥便手執紙扇合唱此曲，之後再合唱了《鳳閣恩仇未了情》。

除了廣東歌、國語歌、黃梅調和曲外，呂珊在三位木結他手伴奏下獻唱了英文民歌組曲，及後在唱《風繼續吹》和《星》時亦夾雜了這兩首歌的原裝日文歌詞，盡顯今次呂珊演唱會歌單的多元化，最後她在Encore就演繹《風的季節》和《喜氣洋洋》為首晚演出劃上完美句號。

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呂珊一連兩場的「珍音樂呂珊演唱會」已在伊利沙白體育館開鑼。 呂珊一口氣唱出多首經典金曲。 呂珊希望可以在香港再開個唱。 呂珊已7年沒有在香港開個唱。 香港八和會館主席龍貫天亦有擔任呂珊個唱嘉賓。 呂珊演唱會全場爆滿，米雪 、關寶慧亦有捧場。
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