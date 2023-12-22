呂麗君懶理投資失利， 大曬弗爆身形分享減肥心得 。

富商劉鑾雄（大劉）前女友呂麗君（現名呂姵霖）於2021年豪逾1.4億元，大手購入4伙黃竹坑港島南岸「晉環」單位，惟近日被發現有一伙已經撻訂，估計損失10%訂金，即約350萬元，更應驗上月大劉開記招狠批她投資「豬頭炳」的神預言：「人哋有錢full pay，佢唔係㗎，畀10%（首期），另外又畀15%稅政府，人哋有錢佬太太畀晒錢買晉環，佢就唔係㗎…咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟㗎。」

雖然呂麗君被爆投資失利，但她卻懶理消息，昨日，她在社交網分享自己的keep fit心得，並上載弗爆身形大擺甫士相及背心短褲上陣的跑步照，她分享寫道：「為了保持良好狀態，我會在連續12小時禁食後進行一次30分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）課程。對我來說，長達12小時的禁食對於消耗脂肪儲備中的能量效果顯著。」