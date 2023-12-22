熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-22 14:30:02

呂麗君懶理投資失利 大曬弗爆身形分享減肥心得

分享：
大劉上月開記招狠批舊愛投資「豬頭炳」的神預言果然應驗。

大劉上月開記招狠批舊愛投資「豬頭炳」的神預言果然應驗。

富商劉鑾雄（大劉）前女友呂麗君（現名呂姵霖）於2021年豪逾1.4億元，大手購入4伙黃竹坑港島南岸「晉環」單位，惟近日被發現有一伙已經撻訂，估計損失10%訂金，即約350萬元，更應驗上月大劉開記招狠批她投資「豬頭炳」的神預言：「人哋有錢full pay，佢唔係㗎，畀10%（首期），另外又畀15%稅政府，人哋有錢佬太太畀晒錢買晉環，佢就唔係㗎咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟㗎。」 

投資失利完全無損呂麗君的心情。

投資失利完全無損呂麗君的心情。

雖然呂麗君被爆投資失利，但她卻懶理消息，昨日，她在社交網分享自己的keep fit心得，並上載弗爆身形大擺甫士相及背心短褲上陣的跑步照，她分享寫道：「為了保持良好狀態，我會在連續12小時禁食後進行一次30分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）課程。對我來說，長達12小時的禁食對於消耗脂肪儲備中的能量效果顯著。」 

她續指：「我已經連續多年以這種禁食方式結合有氧運動/跑步進行訓練，但我還是要提醒新手在開始之前諮詢醫生的意見。許多健身專家建議在進行HIIT之前食用均衡、富含能量的餐食，所以這種方式並不適合每個人，但對我來說，它能帶來思維清晰和專注的效果。你在這個假期的訓練目標是什麼？」有網民留言讚她fit得來很有力量感，她開心回應：「攝影師叫我盡量展示肌肉。」似乎投資失利完全冇損她的心情。

呂麗君懶理投資失利， 大曬弗爆身形分享減肥心得 。

呂麗君懶理投資失利，大曬弗爆身形分享減肥心得 。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受