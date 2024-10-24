呃錢｜賣150港元二手書竟反遭詐騙40萬港元 因一個舉動令騙徒有機可乘

節目《呃錢》昨晚（22日）播出的第二集，其中一個騙案的苦主是一名牛津大學博士，該名苦主透過網上買賣平台放賣舊書，豈料因而遭騙走40萬港元，相當離奇！女苦主Red受訪時坦言沒想到自己如此謹慎仍誤墮騙局，窩心地表示希望藉著自己的經歷揭發騙徒惡行之餘，並提醒大家網上交易千萬要小心，Red說：「我哋嘅對手係專業嘅騙子，佢哋係一個好有經驗嘅集團，好掌握到我哋嘅狀態。」Red更坦言若遇到騙子，學歷不但未必幫到手，更分分鐘有可能是絆腳石。

首次使用相關買賣平台的Red，本打算以150港元放賣三本二手英文書籍，豈料將相關圖片及資訊上載到平台不久，即引來扮成是買家的騙徒先要求Red提供電郵地址，之後Red收到一個疑似官方平台（及後才發現是假的）的電郵通知她可收款，便按照指示輸入一次性密碼，豈料即時發現自己銀行戶口轉錢往第三方戶口的限額被提高，並被騙徒分三次轉走40萬港元。Red形容當時心情激動得猶如「心跳停頓了」一樣：「我未經歷過嗰種震驚，我覺得我個心跳係停咗！」雖然Red已即時致電銀行及報警求助，但仍無法終止相關轉賬或凍結戶口。

另兩名女事主陳女士及Anita，則齊齊誤墮「網戀」愛情陷阱，騙徒利用事主的同理心欺騙錢財加感情，當中陳女士更不惜賣樓套現160萬港元幫助「愛人」。節目邀來臨床心理學家馮浩堅拆解「網戀」騙徒行騙手法，馮指騙徒很懂掌握受害人心理，除了會偽裝成充滿魅力的成功人士，還會超級暖男上身時刻噓寒問暖；他又指出大部分受害人心理方面均較為脆弱，讓騙徒容易有機可乘。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈