告五人巡迴騷香港站 古巨基大讚廣東歌發音標準

台灣樂隊告五人在冬至晚於香港亞洲國際博覽館Arena舉行「宇宙的有趣」香港站世界巡迴演出。演唱會出現一幕幕感人、有趣場面，香港樂迷的熱情令令告五人成仍員位超感動，，隊長忍不住道謝時，也閃著淚光 。隊長林哲謙泛有淚光頻說感謝。3位成員一口氣唱出《你要不要吃哈密瓜》、《醜人多作怪》、《wewe》等開場。到《愛人錯過》時，犬青帶動大家說；「都站起來一起唱！」全場即時起身開心跟他們又跳又唱，氣氛熱烈。

古 sir 大讚歌藝

第三部分他們坐著可愛戰車出場，雲安用廣東跟國語混合跟大家說 : 「第一次來香港開演唱會，大家開唔開心？」然後犬青笑道: 「你有沒有多一點(廣東話)？」雲安就表示：「沒有了，再多一點就是髒話了。」犬青：「學一個新的語言， 要敢講，我們不止敢講喔。上次來宣傳很多人問我們會不會唱粵語歌。」雲青：「我們很認真，從張國榮的《追》開始練，Eason的《陀飛輪》，梅艷芳《烈焰紅唇》……」觀眾歡呼四起，雲青再說：「《陀飛輪》太難啦，好難呀。國榮哥哥的歌，太有層次，我們唱不出味道，最後我們人生出現了一位，第一次跟我們說，我來當你們粵語老師！古巨基老師，我們合作了一首新的廣東歌《成長的錯》，今天晚上唱給大家聽，你們有錄影的，都幫我傳給古Sir看，記得要說我們唱得很標準，別丟老師的臉啊，哈哈。」古巨基本來擔任嘉賓，可惜工作在身沒辦法來。古sir大讚他們廣當話發音標準。