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娛樂
2024-12-22 18:30:59

告五人巡迴騷香港站 古巨基大讚廣東歌發音標準

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犬青不斷向樂迷感謝。

犬青不斷向樂迷感謝。

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台灣樂隊告五人在冬至晚於香港亞洲國際博覽館Arena舉行宇宙的有趣香港站世界巡迴演出。演唱會出現一幕幕感人、趣場面，香港樂迷的熱情令令告五人成仍員超感動，，隊長忍不住道謝時，也閃著淚光 。隊長林哲謙泛有淚光頻說感謝。3位成員一口氣《你要不要吃哈密瓜》《醜人多作怪》《wewe》開場到《愛人錯過》時，犬青帶動大家說；「都站起來一起唱！」全場即時起身開心跟他們又跳又唱，氣氛熱烈。

告五人與古巨基合作粵語歌《成長的錯》，古巨基當天因工作無法到場支持，仍送上精美人形氣球為告五人應援。

告五人與古巨基合作粵語歌《成長的錯》，古巨基當天因工作無法到場支持，仍送上精美人形氣球為告五人應援。

犬青當晚演出超水準。

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sir大讚歌藝

第三部他們坐著可愛戰車出，雲安用廣東跟國語混合跟大家說 : 「第一次來香港開演唱會，大家開唔開心？」然後犬青笑道: 「你有沒有多一點(廣東話)？」雲安就表示：「沒有了，再多一點就是髒話了。」犬青學一個新的語言， 要敢講，我們不止敢講喔上次來宣傳很多人問我們會不會唱粵語歌」雲青「我們很認真，從張國榮的《追》開始練，Eason的《陀飛輪》，梅艷芳《烈焰紅唇》……」觀眾歡呼四起，雲青再說：「《陀飛輪》太難啦，好難呀。國榮哥哥的歌，太有層次，我們唱不出味道，最後我們人生出現了一位，第一次跟我們說，我來當你們粵語老師！古巨基老師我們合作了一首新的廣東歌《成長的錯》今天晚上唱給大家聽，你們有錄影的，都幫我傳給古Sir看，記得要說我們唱得很標準，別丟老師的臉啊，哈哈。」古巨基來擔任嘉賓，可工作在身沒辦法古sir大讚他們廣當話發音標準。

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