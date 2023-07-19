告五人高雄攻蛋前夕推出首支日語單曲 邀全方位男神藤岡靛負責填詞

台灣組合「告五人」氣勢如虹，高人氣創下華語歌壇的許多紀錄，他們將在7月29日、30日一連兩日到高雄巨蛋舉辦「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」 ，高雄攻蛋前夕除了召集上千歌迷在北中南簽唱會同歡外，在演唱會進入最後倒數之際，告五人再度送上驚喜，越洋合作日本全方位男神藤岡靛，將推出首支日文單曲《晴天》。毫無預兆的消息一出，歌迷急不及待是次合作會擦出甚麼火花。

告五人與藤岡靛合作的日語單曲《晴天》將在下周二(25日)在《娛樂e世代》獨家首播。告五人亦開始吸納日本歌迷，這回破天荒與藤岡靛合作日語單曲《晴天》，此曲是冠軍歌《好不容易》的日文版，不但由藤岡靛親自填詞外，兩組音樂人更用歌聲合體，為耳熟能詳的旋律賦予新生命。

談到對告五人音樂的第一印象，藤岡靛表示：「告五人團員的構成很特別，尤其男女合唱的方式非常獨特，讓我很感興趣。」他更透露自己知道要和告五人合作時，更是去好好反覆聆聽他們的歌曲，他說：「如果是自己去唱的話，我喜歡《同樣一個你》這首歌；如果是要寫好歌詞、一起合作的話，當然就會是《好不容易》！」告五人為了完美演繹首支日文單曲，不但請來日本老師監督發音，也在繁忙行程之中擠出空檔勤練日語、記熟歌詞，告五人說：「藤岡靛非常厲害，他精通中文，因此能掌握原來歌詞的意境，再用日文填詞，寫出另一個故事來回應原本的歌。我們完全沒想過《好不容易》能變成這樣的狀態，這樣的交流非常有趣！」告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」 ，繼4月在台北小巨蛋萬人朝聖後， 7月底從高雄巨蛋出發，之後再到中國各地巡演，包括8月4日、5日到上海梅賽德斯奔馳文化中心、8月12日、13日武漢五環體育中心體育館、8月19日、20日深圳灣體育中心春繭體育館及8月26日湖南國際會展中心等地開唱。