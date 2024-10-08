告五人12‧21來港開騷 最愛金鐘天橋打卡

消息一出，令香港歌迷非常興奮期待，不停於他們官方社交媒體上留言，「終於來了。等你們好久！」、「超級興奮，希望撲到飛」而告五人收到歌迷的留言，也非常開心，沒想到香港歌迷期待他們已久，同樣非常期待第一次跟香港歌迷相聚。

早前告五人就特別抽時間來了香港兩天做宣傳，除了接受媒體訪問外，他們也用工作過後少少空餘時間，選了一些香港特色地方去打卡，第一個目的地，不是大眾所揀的山頂公園，海洋公園等，是有趣地選了金鐘附近的一條天橋，因為上面有一個非常香港特色的路牌，讓他們覺得意義非凡，路牌寫著「所有目的地」，三人齊聲笑道，「 wow ！所有目的地真的非常有趣，我們一路做音樂走來，也希望我們的音樂可以到達世界上所有目的地呢！」

繼而他們去了鰂漁涌的怪獸大廈參觀，怪獸大廈是《變形金剛4：殲滅世紀》、GOT7的《You Are》等等不同外國電影及歌手也曾選址拍攝他們的MV，到步後告五人驚訝怪獸大廈給人那種的密集式壓迫感覺，而雲安更驚問，「嘩，我剛走上來看到貼著出售房子的廣告，這裡樓價是六百多萬？港元？嘩！」

