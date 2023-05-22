周冬雨新片《燃冬》康城獲好評 同劉昊然3場床戲拍到撻著？

第76屆康城影展現正舉行中，各大片商及一眾台前幕後非常俾力，日日都有大星登場行紅地毯。不過著得再靚，頂多被集郵或者喺活動花絮中留影，想人記得最好都係帶埋作品參展，讓作品說話。
今年康城有唔少華語電影參加，包括入圍「主競賽」單元、由內地導演王兵執導嘅紀錄片《青春》，講述浙江小鎮年輕工人生活。王導另一作品《黑衣人》亦於「特別展映」中放映。另外新加坡導演陳哲藝新作《燃冬》則入圍「一種關注」單元。電影由內地「三金影后」周冬雨、《唐人街探案》小生劉昊然及《流浪地球》男星屈楚蕭主演。《燃冬》被The Hollywood Reporter選為影展10大必睇電影之一，連日本導演是枝裕和都有出席首映捧場！
故事講述3人短暫卻熱烈的相遇
《燃》講述3個年輕人喺東北小城延吉嘅故事。由上海嚟參加婚禮嘅浩豐（劉昊然 飾）由細到大事事被安排，對似貌平順嘅人生感到迷惘，偶然偶上因受傷放棄做花式滑冰運動員嘅年輕導遊娜娜（周冬雨飾）及其好友韓蕭（屈楚蕭 飾）。3人嘅相遇、相處短暫卻熱烈，於異鄉對彼此透露自己嘅過去與秘密。
陳哲藝導演2013年憑《爸媽不在家》獲得康城金攝影機獎，10年後再次帶《燃冬》參展。陳導表示故事3位男女主角分別嚟自河北、河南及四川於延吉相遇，係不少內地年輕人離鄉別井到不同地方搵機會嘅縮影，電影描寫出當代年輕人嘅焦慮與慾望，亦係陳導寫俾年輕人嘅情書。
周冬雨劉昊然床戲非點到即止
《燃冬》康城首映後獲得4分鐘起立鼓掌，周冬雨嘅表現備受讚賞，幾場喊戲非常精彩，不過暫時焦點落喺佢同劉昊然嘅3場床戲上！有睇首映嘅業界人士表示《燃》嘅床戲唔止點到即止，喺內地電影中實屬少見，而且劉一改開朗、學生形象演繹沉鬱嘅浩豐，同周冬雨激烈運動據聞仲露埋股！現實中周冬雨同劉昊然係真情侶，會唔會係假戲真做擦出愛火花？
原文刊登於 電影LOL