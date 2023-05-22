周冬雨新片《燃冬》康城獲好評 同劉昊然3場床戲拍到撻著？

第76屆康城影展現正舉行中，各大片商及一眾台前幕後非常俾力，日日都有大星登場行紅地毯。不過著得再靚，頂多被集郵或者喺活動花絮中留影，想人記得最好都係帶埋作品參展，讓作品說話。

今年康城有唔少華語電影參加，包括入圍「主競賽」單元、由內地導演王兵執導嘅紀錄片《青春》，講述浙江小鎮年輕工人生活。王導另一作品《黑衣人》亦於「特別展映」中放映。另外新加坡導演陳哲藝新作《燃冬》則入圍「一種關注」單元。電影由內地「三金影后」周冬雨、《唐人街探案》小生劉昊然及《流浪地球》男星屈楚蕭主演。《燃冬》被The Hollywood Reporter選為影展10大必睇電影之一，連日本導演是枝裕和都有出席首映捧場！