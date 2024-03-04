周卓盈新歌挑戰J-Rock風格 訴說自身變感情玩偶經歷

創作歌手周卓盈(阿Mic)繼《雙魚座》和《超級普通人》後，跳出「小清新」風格，在全新作品《玩偶奇遇物語》初嘗試日系搖滾曲風，「其實今次呢首歌嘅設計都有一個小小嘅私心，就係希望可以將自己聲音嘅厚度演繹出嚟，令聽眾可以認識到，原來周卓盈都可以處理樂底更加複雜嘅歌。」

敞開心扉訴說失戀往事 《玩偶奇遇物語》由阿Mic親自作曲，雷暐樂填詞，樂隊晚安莉莉成員Chick主理編曲。阿Mic憑歌寄意，敞開心扉跟樂迷訴說失戀往事，盼給自己與樂迷面對離別的力量。歌曲之中的「玩偶」代表被情所困的人：「對我自己真實經歷嚟講，喺分手之後會發現原來自己都困咗喺感情入面，身上遺留住美好嘅回憶，甚至乎有因為對方養成嘅習慣、因為倚賴對方而失去咗自己嘅獨立思考同埋特色。」阿Mic最想跟樂迷一起做到的事，是慢慢學習欣賞自己，找回自己最美的一面，「《玩偶奇遇物語》之中嘅奇遇，就係代表呢個被困喺感情中嘅人，開始正面面對呢段已經過去咗嘅感情…」