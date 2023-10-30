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娛樂
2023-10-30 17:04:10

周吉佩代表香港赴韓國出席音樂節 落機未抖夠再做表演嘉賓

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周吉佩代表香港再次出席《ABU TV Song Festival》，上一次有香港代表參與已是2019年。

《中年好聲音》冠軍周吉佩(吉吉)早前飛到韓國首爾，到韓國KBS電視台參加《ABU TV Song Festival 2023，這亦是繼2019年之後，再有香港代表參與。據當地報道，該活動於29日舉行，共有11位來自不同地方的歌手參與，除了吉吉外，包括有中國的袁婭維、日本的平原綾香、韓國女子組合Mamamoo+、馬本西亞的Aina Abdul、澳門的林靜翬、越南的Erik黎忠誠，另有印尼、土庫曼、斯里蘭卡、印度及土耳其的代表參與。

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周吉佩西裝骨骨上陣。

完騷即飛回香港準備

報道稱中國及香港是疫情之後再度參與音樂節，而音樂節的演出內容將於下月9日在首爾的KBS電視台播出。吉吉昨日完成錄影之後，上載表演花絮，留言說︰「韓國 KBS ABU TV Song Festival 之旅大成功！！真係好難忘，希望不久將來再有機會回來！」早年他接受本報訪問時，稱今次參與音樂節不能唱出自己的歌曲，所以會選唱參加《中年好聲音》總決賽時的曲目。據大會資料顯示，吉吉今次唱的是《Forever Love》。

完成活動之後的吉吉，未有留在當地旅行，火速飛回香港並為今晚在文化中心舉行的《星濟好聲音慈善音樂會做準備，他以嘉賓身份與黑妹、韋綺珊及彭家等一展歌喉。他在社交平台上載自拍照，見到他一臉倦容，連黑眼圈也跑出來。

周佩吉完成韓國舉行的音樂節後，又火速飛回洗為《星濟好聲音慈善音樂會》做準備。

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