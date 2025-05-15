周吉佩出自傳講三大階段 新書透露夫妻絕密往事

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）將於今年暑期推出個人自傳《第三人生》，細述自己的人生故事，如何堅持信念闖出一遍天。今日（15日）吉吉為新書拍攝封面照，問到38歲出自傳？吉吉坦言每個人都有自己的人生路要行，每段分岔口都是一次選擇，而最終好與壞都要由自己承受，希望透過新書分享，鼓勵大家繼續追夢的同時，要懂得珍惜身邊人。

談人生3大階段

周吉佩在新書《第三人生》細述人生三大重要階段，包括成長歲月、家庭關係，以及事業高低起跌，吉吉表示籌備過程掀起很多回憶，「我的人生可以分三個階段，第一人生是入行前後的經歷，第二人生是做記者的時候，第三人生當然就是參加《中年好聲音》後的轉變。」

說到童年生活，吉吉坦言自小通山跑，「我細個在鐵皮屋長大，沒錢買玩具所以經常通山跑，童年雖不富裕但很快樂。」當年茶果嶺大火後，被安排搬到屋邨居住，生活質素亦有所改善，回想這些年來的生活點滴，吉吉不禁苦笑說：「跟製作團隊傾寫甚麼時，才發現我都算有不少經歷，同時亦知道好多嘢都係要靠自己，音樂路不易行，人人以為做明星好風光，實情有苦自己知。」