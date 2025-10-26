周吉佩分享追夢信念 將踏不惑之年仍堅持目標

港台電視31音樂節目《港樂‧講樂》自2022年開播以來，一直致力推介本地流行音樂，3年間邀請逾百位歌手登上節目舞台，透過演出與訪談，讓觀眾深入了解他們的音樂歷程。為進一步拉近歌手與樂迷的距離，節目延續「與眾同樂」理念，首度在商場舉行pop up演出。今日歌手林智樂和周吉佩(吉吉)，亮相葵芳新都會廣場獻唱多首歌曲和分享音樂理念，還與現場觀眾互動，玩遊戲兼大送禮物。

林智樂同時擔任《港樂‧講樂》pop up的嘉賓主持。他為樂迷選唱一首充滿藝 術感旋律的作品《發夢的練習曲》，並分享這首歌如其名，以夢境作為主題，鼓勵大家卸下現實枷鎖，敢於追尋最真實的自我。談到追夢，同場的吉吉佩是夢想成真的典範，他多年來堅持音樂理想，自選秀節目奪冠後人氣持續上升，逐步在樂壇站穩陣腳，展現出不懈努力的成果。