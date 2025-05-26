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娛樂
2025-05-26 13:00:00

周吉佩孖李佳教班助人參加《中4》 羅啟豪開心見到自己現身紅隧

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羅啟豪、周吉佩出席《香港•家燕•星光盛宴》。(娛樂組攝)

羅啟豪、周吉佩出席《香港•家燕•星光盛宴》。(娛樂組攝)

周吉佩、羅啟豪昨日(25) 出席《香港•家燕•星光盛宴》，二人在活動上唱出自己的新歌，他們不少粉絲帶同燈牌為他們造勢，場面墟冚。談到他們的粉絲出錢出力宣傳他們的新歌，他們都表示很感謝粉絲的付出。周吉佩說︰「知道佢哋用咗好多心機，最重要大家開心，我哋出新歌，有佢哋支持，我哋嘅動力就係源自佢哋。互相扶持住，互相幫助行落去！」

周吉佩與羅啟豪的粉絲帶埋燈牌到場支持偶像。(娛樂組攝)

周吉佩與羅啟豪的粉絲帶埋燈牌到場支持偶像。(娛樂組攝)

周吉佩的新歌展覽會，與品牌聯乘，問到是粉絲的構思，還是自己有份參與其中，他稱與時裝品牌合作是自己的構思，當時跟粉絲商討時，在這個部份給予最多意見。

羅啟豪開心粉絲們為他的新歌在紅隧及獅隧投廣告，他坦言一直都好羨慕有歌手在隧道有自己的廣告板，沒想到現在自己亦有機會。他說︰「真係好多歌迷會及粉絲，令我有屬於自己嘅廣告板。」他稱自己會把握時間去打卡，留為記念。

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二人開心獲粉絲出盡心思宣傳他們的歌曲。(娛樂組攝)

二人開心獲粉絲出盡心思宣傳他們的歌曲。(娛樂組攝)

對於粉絲沒有因為《中年好聲音2》及《中年好聲音3》而脫粉，羅啟豪表示很感激粉絲欣賞他們，加上他們一直見證住大家進步，一齊成長，大家已建立了一段很鞏固的感情，希望未來也可以跟粉絲們走下去。

周吉佩及李佳最近一齊合作教班，他指因為見到《中年好聲音4》開始報名，於是和李佳商討一齊開班分享參賽心得，以及提供特訓課程，並指反應非常熱烈。他稱雙方能提供上堂的地方不大，現時比較苦惱是如何加場，因為人數一定有限制。

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