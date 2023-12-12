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娛樂
2023-12-12 13:15:30

周吉佩打入Google熱門搜尋娛樂名人 炎明熹姜濤不入十大

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周吉佩打入Google「年度熱搜娛樂名人」，排第10位。

Google香港2023年度搜尋榜今日出榜，十大年度熱搜本地娛樂名人排在榜首的是素海霖，另外「微辣」、「陳怡」、「林作」及「張婉婷」因與新聞事件有關而成熱搜人物。不過，最意想不到的周吉佩竟然打入熱搜本地娛樂名人，並排在第10位置，就連MIRROR的姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安及炎明熹也不再十大之內，令人驚奇。

 

Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖） Google年度搜尋榜2023｜香港年度熱搜本地娛樂名人（am730製圖）

周吉佩憑《中年好聲音》而人氣急升，其後他獲不少品牌邀出席活動，又為不同公司的宴會擔任表演嘉賓，今年更成為香港代表到韓國出席音樂活動。昨日《萬千星輝頒獎典禮》記招上，大會公布他有3.5項提名，分別是「飛躍進步男藝員」、「最佳男主持」、「最佳電視歌曲」，而《中年好聲音》就獲提名「最佳綜藝節目」。

昨日他上載拿住無綫獎座留言說︰「多謝公司給予的機會，無論有否得獎，對我來說2023年都是人生最夢幻的一年，容許我說一句：『多謝TVB ！』」

 

周吉佩在《萬千星輝頒獎典禮》中獲多項提名。

無綫6部劇集打入熱搜節目

至於Google 香港 2023 年度熱搜節目，10個節目中排在榜旁的是無綫熱播的《新聞女王》，另外仲有5部作品，當中有兩套是外購劇集，都打入熱搜排行楞，包括《長風渡》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《一舞傾城》及《天龍八部》，ViuTV的大熱作品《那年盛夏我們綻放如花》則排第二。

 

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