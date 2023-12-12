周吉佩打入Google熱門搜尋娛樂名人 炎明熹姜濤不入十大

Google香港2023年度搜尋榜今日出榜，十大年度熱搜本地娛樂名人排在榜首的是素海霖，另外「微辣」、「陳怡」、「林作」及「張婉婷」因與新聞事件有關而成熱搜人物。不過，最意想不到的周吉佩竟然打入熱搜本地娛樂名人，並排在第10位置，就連MIRROR的姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安及炎明熹也不再十大之內，令人驚奇。

周吉佩憑《中年好聲音》而人氣急升，其後他獲不少品牌邀出席活動，又為不同公司的宴會擔任表演嘉賓，今年更成為香港代表到韓國出席音樂活動。昨日《萬千星輝頒獎典禮》記招上，大會公布他有3.5項提名，分別是「飛躍進步男藝員」、「最佳男主持」、「最佳電視歌曲」，而《中年好聲音》就獲提名「最佳綜藝節目」。

昨日他上載拿住無綫獎座留言說︰「多謝公司給予的機會，無論有否得獎，對我來說2023年都是人生最夢幻的一年，容許我說一句：『多謝TVB ！』」