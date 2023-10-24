周吉佩李佳為慈善騷獻唱 延續馬百良關愛長者精神

周吉佩(吉吉)與李佳身體力行關愛長者，日前為馬百良葯廠全力贊助、星光音樂創作室主辦的《關愛長者好聲音慈善音樂會》擔任壓軸嘉賓。兩位《中年好聲音》冠、亞軍得主，歌迷年齡層甚廣，獲不少長者支持。兩人分別唱出《上海灘》、《明日話今天》和《朋友》3首經典金曲，並邀請台下老友記大合唱，現場反應熱烈。

除了經典金曲，吉吉當日又獻唱新歌《你是我的唯一》，席間與觀眾大合照，並和李佳走到台下派發「福袋」，為長者們送上馬百良保健產品。談及工作近況時，吉吉表示，近日忙於為新歌和台慶劇《羅密歐與祝英台》片尾曲宣傳。他又透露，早前到日本拍攝的旅遊節目《日本十八種住法》，將於下月中推出；並預告本月底將飛往韓國，代表香港和TVB參加當地KBS電視台舉辦的音樂節，他開玩笑說：「我回來時可能樣子不同了，變成了Oppa！其實最開心是有粉絲買機票跟我一齊飛過去，很難得能夠與粉絲前往韓國電視台演出，我覺得是一個里程碑。」問到可有集郵對象時，「愛妻號」吉吉表示：「朴敘俊！他真係好靚仔，最鍾意朴敘俊其實係我太太，她已經問我，如果見到朴敘俊，可唔可以FaceTime即時跟他說話，你話佢幾侮辱我！講笑，我都好鍾意看他演戲。」

推介養聲秘方 身為歌手，必然有養聲秘方，吉吉和李佳異口同聲表示，經常帶備馬百良的喉糖和暖水傍身。李佳憶述參賽時有服用馬百良的熬雞精，近期也有試飲潤喉蜜，效果非常好。吉吉更幽默推介「秘方」：報名跟他或李佳學唱歌，學習運用丹田唱歌。及後李佳認真表示，比賽獲獎後確實吸引不少慕名而來的學生，單是輪候名單已有過百人，令她分身乏術。至於聖誕活動，除了與粉絲見面，他們齊聲表示，希望《中年好聲音》的參賽者有機會重聚。