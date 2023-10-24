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娛樂
2023-10-24 07:30:00

周吉佩李佳為慈善騷獻唱 延續馬百良關愛長者精神

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周吉佩

周吉佩和李佳為《關愛長者好聲音慈善音樂會》獻唱。

周吉佩(吉吉)與李佳身體力行關愛長者，日前為馬百良葯廠全力贊助、星光音樂創作室主辦的《關愛長者好聲音慈善音樂會》擔任壓軸嘉賓。兩位《中年好聲音》冠、亞軍得主，歌迷年齡層甚廣，獲不少長者支持。兩人分別唱出《上海灘》、《明日話今天》和《朋友》3首經典金曲，並邀請台下老友記大合唱，現場反應熱烈。

周吉佩

周吉佩在音樂會上獻唱新作《你是我的唯一》。

除了經典金曲，吉吉當日又獻唱新歌《你是我的唯一》，席間與觀眾大合照，並和李佳走到台下派發「福袋」，為長者們送上馬百良保健產品。談及工作近況時，吉吉表示，近日忙於為新歌和台慶劇《羅密歐與祝英台》片尾曲宣傳。他又透露，早前到日本拍攝的旅遊節目《日本十八種住法》，將於下月中推出；並預告本月底將飛往韓國，代表香港和TVB參加當地KBS電視台舉辦的音樂節，他開玩笑說：「我回來時可能樣子不同了，變成了Oppa！其實最開心是有粉絲買機票跟我一齊飛過去，很難得能夠與粉絲前往韓國電視台演出，我覺得是一個里程碑。」問到可有集郵對象時，「愛妻號」吉吉表示：「朴敘俊！他真係好靚仔，最鍾意朴敘俊其實係我太太，她已經問我，如果見到朴敘俊，可唔可以FaceTime即時跟他說話，你話佢幾侮辱我！講笑，我都好鍾意看他演戲。」

李佳

李佳為觀眾獻唱多首金曲。

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推介養聲秘方

身為歌手，必然有養聲秘方，吉吉和李佳異口同聲表示，經常帶備馬百良的喉糖和暖水傍身。李佳憶述參賽時有服用馬百良的熬雞精，近期也有試飲潤喉蜜，效果非常好。吉吉更幽默推介「秘方」：報名跟他或李佳學唱歌，學習運用丹田唱歌。及後李佳認真表示，比賽獲獎後確實吸引不少慕名而來的學生，單是輪候名單已有過百人，令她分身乏術。至於聖誕活動，除了與粉絲見面，他們齊聲表示，希望《中年好聲音》的參賽者有機會重聚。

馬百良 李佳 馬百良 馬百良

惠澤長者 爽快答應贊助小禮物

活動負責人Ling姐及光哥表示，很高興今次再獲得馬百良葯廠的支持。Ling姐稱過去不時舉辦社區活動，娛樂街坊及長者，適逢去年是馬百良200周年紀念，在該公司工作的女婿於是向老闆提議，希望公司可贊助一些小禮物贈予參與活動的長者，沒料到老闆爽快答應，「馬生真的很好人，很有善心，他並非為了200周年紀念而落廣告，而是一心希望惠澤長者，反而建議我們舉辦慈善音樂會，因為他知道長者愛聽歌，加上疫情關係，希望長者可以開心下，人開心，自然身體會健康。」Ling姐的女婿表示︰「馬生上年都有來，更一齊跳舞，今年一得知再辦音樂會就立即支持，表示要延續長者的歡樂。」光哥透露，音樂會門票兩日便被搶清光。

馬百良

活動負責人Ling姐與光哥感謝馬百良惠澤長者。

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