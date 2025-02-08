周吉佩澳門演唱會邀請《中年好聲音》100強參與 吳大強報名任嘉賓

周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》澳門站將於2月22日(星期六) 晚上7 時正，在位於氹仔的澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行，主角周吉佩和主辦單位特別安排和一眾媒體朋友新春茶聚，大派利是之餘也分享了今次演唱會澳門站的預備工作及其進程，吳大強、支嚳儀、何博文和 Aster劉芷君也有現身支持。



吉吉表示：「今次演唱會澳門站係22 號晚上7點舉行，距離開show剩返唔係好多時間，而家最緊要係練好啲歌先，同埋要做好健身操fit體能，因為上年11月尾做完香港個唱之後，我就不斷吃喝，少咗做運動，啲肉鬆弛咗少少，所以要要努力修身，近日都要節食，不過大家睇我都不是想睇肌肉，等第日紅館開騷先騷肌。我發夢都冇想過會係澳門開騷，下站將會移師內地，其中包括廣州，之前喺香港遇到廣州Fans，佢哋都希望我可以去當地開騷。」他續說：「今次澳門站的歌單跟上次不同，但方向和理念相若，都是宣揚《人人好聲音》，所以會邀請《中年好聲音》100強來參與，因為比賽後大家各散東西，希望藉着今次機會聚首，他們反應非常雀躍，但由於涉及人數眾多，將交由主辦方幫忙聯絡邀請，暫時有40人應承咗，我自己也非常期待，等開騷嗰陣拆禮物。」



現身媒體聚餐支持吉吉的吳大強、支嚳儀、何博文和 Aster 劉芷君也表示已報名擔任嘉賓，Venus非常開心見到吉吉衝出香港到澳門開show：「今次吉吉請咗我哋中年好聲音100強參與演出，相當震撼，我一見到大家，就諗返起我哋當初有勇氣行出呢一步，跟住就變成今日嘅自己，屆時就算我在台上做棵樹都會好開心。」大強哥：「非常期待100強會用咩形式，點樣安排上台呢？好似時光隧道咁，可以見返大家！」剛完成東莞場演唱會的何博文今次都特意撐場，期待之後大家可以一齊衝出大灣區開show；劉芷君說可以成為吉吉澳門演唱會嘉賓覺得好榮幸，期待可以同中年好聲音各位前輩嘅合作。

