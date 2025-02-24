周吉佩澳門開騷座無虛席 呼籲追夢人不要放棄

《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩，日前於澳門葡京人娛樂館舉行《延續．第三人生演唱會》，不但全場爆滿，他的表現令人印象深刻，觀眾熱情反應，整場演出充滿活力。吉吉又在台上呼籲一眾追夢人，不要放棄夢想。 吉吉請來《星夢傳奇》師妹劉芷君(Aster)擔任暖場嘉賓，為整場演唱會增添了不少色彩，她以《我恨我痴心》和《Uptown Funk》熱身，並感謝吉吉的邀請，她說：「我和吉吉前輩一樣都係一個好勇敢去追夢嘅人，好多謝主辦單位和吉吉前輩邀請我做佢嘉賓，好開心可以喺澳門呢度見到大家，希望將來會帶俾大家好多好多好嘅音樂，多謝大家。」 吉吉則以《派對動物》開場，隨後接連演唱《Can't Take My Eyes Off You》和《生活道》，全場觀眾迅速投入氛圍，隨著音樂舞動，他說：「多謝大家，歡迎大家嚟到我嘅演唱會澳門站，今日好開心，我哋搭程紙飛機由香港飛到嚟澳門，我成日都話我係流住樂隊嘅血液，所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊去玩一啲好搖滾嘅音樂，希望大家enjoy。」

自稱流著樂隊的血 吉吉又稱，在《中聲》比賽中，好任性去玩樂隊的音樂，「以下呢首歌就係奠定咗我喺《中年好聲音》一個好重要嘅時刻。」之後他便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ，然後結他手和bass手便走到他兩旁，和他一起演奏了《光輝歲月》。 在演出中，吉吉又分享了自己成長的故事，並感謝自己，鼓勵觀眾勇敢追夢，「入行前我夾band、busking同埋比賽，到簽約做歌手出碟，嗰陣我最犀利嘅係連係銀行㩒100蚊出嚟都㩒唔到。其實我想話俾大家知做歌手真係唔容易，而我一直以嚟都好想多謝一個人，我要多謝嘅人就係周吉佩，我點解要多謝自己。」 之間大屏幕展示吉吉在生活和工作上的絕密照片，有他小時候的獨照、和家人或朋友的合照，最後就是和太太及一對仔女的溫馨合照，吉吉說：「太太和仔女絕對是我生命中最重要的人，他們給了我很多推動力，他們的支持令到我今日可以在台上唱歌真的很amazing，我希望大家都可以勇敢為自己追夢，好好享受大家嘅人生。」吉吉接著唱出了收錄在他的專輯《第三人生》內的《你是我唯一的》和《聲音的餘溫》。

30 位《中聲1》隊友撐冠軍 演唱會的高潮就是與近30位《中聲1》生合唱的環節，3月底舉行個唱的李佳、以及龍婷、吳大強、顏志恒、支嚳儀、林鉫徫、魏嘉信、丁文俊、涂家堯和何博文等等，合唱了《無言感激》加《不再猶豫》的 medley，讓全場氣氛達到巔峰。encore部分，吉吉帶著觀眾一起跳舞，最終以《第三人生》圓滿結束演出。 慶功宴上，吉吉佩感謝主辦單位用心安排，並透露將於今年7月推出自己的第一本書，期待大家的支持。Aster則表示：「因為我是暖場嘉賓，所以我的表演對帶動開場氣氛真的很重要，看到觀眾在我唱畢兩首歌後為我大力拍掌，我才真的放下心頭大石，而且我的恩師煒堅導演和一班粉絲也特來澳門捧場，真的很感謝大家對我的支持。」