周吉佩澳門開騷座無虛席 呼籲追夢人不要放棄

《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩,日前於澳門葡京人娛樂館舉行《延續.第三人生演唱會》,不但全場爆滿,他的表現令人印象深刻,觀眾熱情反應,整場演出充滿活力。吉吉又在台上呼籲一眾追夢人,不要放棄夢想。

吉吉請來《星夢傳奇》師妹劉芷君(Aster)擔任暖場嘉賓,為整場演唱會增添了不少色彩,她以《我恨我痴心》和《Uptown Funk》熱身,並感謝吉吉的邀請,她說:「我和吉吉前輩一樣都係一個好勇敢去追夢嘅人,好多謝主辦單位和吉吉前輩邀請我做佢嘉賓,好開心可以喺澳門呢度見到大家,希望將來會帶俾大家好多好多好嘅音樂,多謝大家。」

吉吉則以《派對動物》開場,隨後接連演唱《Can't Take My Eyes Off You》和《生活道》,全場觀眾迅速投入氛圍,隨著音樂舞動,他說:「多謝大家,歡迎大家嚟到我嘅演唱會澳門站,今日好開心,我哋搭程紙飛機由香港飛到嚟澳門,我成日都話我係流住樂隊嘅血液,所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊去玩一啲好搖滾嘅音樂,希望大家enjoy。」