周吉佩第三人生演唱會香港啟航一年 12月首赴佛山開騷大呼期待

周吉佩憑住《中年好聲音》再次踏上舞台成為歌手，成為冠軍後，除了出歌、開騷外，今年亦推出與歌曲《第三人生》同名的自傳，分享他的追夢，讓大家了解他的過去，為何他會一直不怕失敗。吉吉宣布其「周吉佩延續•第三人生演唱會」將於12月13日在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館隆重舉行，這也是志切在大灣區將場館文化發揚光大的「尚梯館」精心揀選給廣大觀眾的第二擊。票價分別為人民幣780 (VIP 區)及380(普通票)兩種，VIP區專屬福利更可於演出結束後和吉吉合照留念。



吉吉的「第三人生演唱會」個唱系列自去年12月在香港啟航，也去過澳門演出，其後也有不少地方的主辦單位邀請吉吉到當地延續他的「第三人生」，但吉吉的檔期一直被不同的工作排得滿滿，在多番協調下，他終於可以在12月13日和佛山的歌迷見面。不說不知，原來吉吉從未到過佛山，他對這次演出也很期待，吉吉表示：「可以將自己的音樂帶到不同地方讓樂迷欣賞，是作為歌手最幸運和奇妙的事，因今年也推出了新歌，所以今次佛山站的歌單、編曲和節目內容也會重新調整，而且這個由佛山麗致匯廣場設立的尚梯館已成為當地潮地首選，屆時我將會和我的團隊為大家帶來一個聽覺和視覺也精彩和難忘的晚上。」