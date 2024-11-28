周吉佩迎接「第三人生演唱會」 安排一對仔女站台任嘉賓

「周吉佩第三人生演唱會」將於本周六（30日）在旺角麥花臣場館舉行，主角周吉佩正排練得如火如荼，為他首個歌唱做好預備，期望帶給現場每位觀眾一場精彩的演出。

彈結他時間會佔很大比重

吉吉於Band房排練時表示：「有朋友問我現時心情會否緊張？我的答案是一點也不緊張，反而非常平靜，可能是我近期把大部份工作押後，專心籌備今次演唱會，我安排給自己的工作只有練歌和睡覺，因此睡眠質素比以往好了很多，面色看起來也非常好。當然心情也很興奮，亦相當期待，我將會在今次個唱中施展渾身解數，我在台上彈結他的時間將會佔很大比重，平時我的形象比較斯文，今次想有更加Rock的元素，而且我以前也有夾band，其中有一part將會是重新演繹一些大家耳熟能詳的樂隊經典歌，這也是我想和大家分享我對Rock的喜愛，同時讓大家看到以往夾band時的周吉佩是一個怎樣的歌手，我希望屆時我會很high，我才能帶動全場觀眾一齊 high。我也會敲打大油罐，這是我從未試過的，真的是在挑戰自己，所以這一part不多不少也存在壓力，不過如果能把這一part表演好，對我來說也是突破。」