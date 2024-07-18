周吉佩預告12開騷 新歌MV重現當年對太太第一感覺

周吉佩(吉吉)日前到新城廣播接受譚玉瑛、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》訪問，原來吉吉妻子黃彥欣（Louise）跟麥皓兒是同屆港姐，所以吉吉和麥皓兒已認識多年，兩人在直播室再遇，就像老朋友見面。

譚玉瑛問吉吉是否主動追求港姐太太？他笑言：「其實係港姐追我，講笑啫！我係09年透過朋友聚會認識我太太，最重要我哋兩個係同一日生日，唔一齊唔得。（揀番呢日結婚？）有諗過，但我唔想，我鍾意有儀式感，會紀念重要日子。」而二人拍拖兩年幾，吉吉已求婚「落訂」，第5年便結婚，至今已在一起14個年頭，婚後更誕下一子一女，相當幸福。

新歌《Falling for you》講述吉吉那些年的愛情觀，包括一見鍾情，「MV其中一幕有我同我太太嘅真實故事，當年我第一眼見到我太太喺卡啦OK房，個場景暗暗地，又有啲射燈，佢一開門有啲風吹起佢啲頭髮，好有女神feel，我就將呢一幕放入MV，主要係想講『嘩，好鍾意呀』！」