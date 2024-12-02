周吉佩首開個唱與鍾柔美跳唱《APT.》 一對子女與尹光促成「四代同場」

周吉佩(吉吉)首個個唱「周吉佩第三人生演唱會」已於日前在麥花臣場館圓滿完成，座無虛席。吉吉請來尹光和鍾柔美Yumi擔任嘉賓，更大展舞展與Yumi跳唱洗腦歌《APT.》，口一起跳唱大熱洗腦歌《APT.》，一對子女更驚喜登場，跟約30位小朋友為吉吉伴唱《青春頒》，場面溫馨。原來這構思出自吉吉，他解釋，「見到有光哥、Yumi，我又係中年，再有兒童合唱團所代表的幼年，四代同場演出，就好像一代一代把音樂傳承下去。」

演唱會分為《年少輕狂》、《高山低谷》、《回到從前》、《迎難而上》、《信念》等五部分。吉吉甫開場便以配以rock爆的紅色西裝現身，拿著結他唱出《活著Viva》和《我是憤怒》，然後便表演敲擊大油筒，繼而獻唱RubberBand的《發現號》和Supper Moment的《幸福之歌》，以及吉吉在樂隊 sp’ACE 時撰寫的《生活道》，重拾band仔身分的他表示，「夾Band係種子，寫歌係養分，千祈唔好係人老咗嘅時候帶住問號，有夢想嗰陣就要好好去追，呢個係我阿爸教嘅！」

感恩低潮時遇太太 哽咽談亡父

在《回到過去》部分，吉吉回憶說：「以往常在商場busking唱歌，現在便把當時的情景在台上重現一次。」於是他便在樂隊伴奏下，彈著結他唱出《回到過去》、《第二次初戀》、《睹物思人」和經過歌迷在網上投票的「愛很簡單》。吉吉唱《你是我唯一的》前，感謝太太在他人生最落泊時出現：「佢扶起我，佢話佢有三個小朋友，其中一個就係我，多謝佢將我養到肥肥白白。」當提到另一重要人物周爸爸時，他一度哽咽，「雖然他已離開咗20年，但我知你一路喺身邊守護我，我喺佢身上學識好多嘢，就算有幾大嘅問題都要笑住面對，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令到你失望。」接著他唱出《留給這世上我最愛的人》和《真情流露》。