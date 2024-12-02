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娛樂
2024-12-02 11:52:34

周吉佩首開個唱與鍾柔美跳唱《APT.》 一對子女與尹光促成「四代同場」

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周吉佩以紅色rock爆look登場，化身Band友炸爆舞台。

周吉佩以紅色rock爆look登場，化身Band友炸爆舞台。

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周吉佩(吉吉)首個個唱「周吉佩第三人生演唱會」已於日前在麥花臣場館圓滿完成，座無虛席。吉吉請來尹光和鍾柔美Yumi擔任嘉賓，更大展舞展與Yumi跳唱洗腦歌《APT.》，口一起跳唱大熱洗腦歌《APT.》，一對子女更驚喜登場，跟約30位小朋友為吉吉伴唱《青春頒》，場面溫馨。原來這構思出自吉吉，他解釋，「見到有光哥、Yumi，我又係中年，再有兒童合唱團所代表的幼年，四代同場演出，就好像一代一代把音樂傳承下去。」

周吉佩以紅色rock爆look登場，化身Band友炸爆舞台。 周吉佩表演敲擊大油筒。 周吉佩以紅色rock爆look登場，化身Band友炸爆舞台。 周吉佩哽咽談亡父。

演唱會分為《年少輕狂》、《高山低谷》、《回到從前》、《迎難而上》、《信念》等五部分。吉吉甫開場便以配以rock爆的紅色西裝現身，拿著結他唱出《活著Viva》和《我是憤怒》，然後便表演敲擊大油筒，繼而獻唱RubberBand的《發現號》和Supper Moment的《幸福之歌》，以及吉吉在樂隊 sp’ACE 時撰寫的《生活道》，重拾band仔身分的他表示，「夾Band係種子，寫歌係養分，千祈唔好係人老咗嘅時候帶住問號，有夢想嗰陣就要好好去追，呢個係我阿爸教嘅！」

感恩低潮時遇太太 哽咽談亡父

在《回到過去》部分，吉吉回憶說：「以往常在商場busking唱歌，現在便把當時的情景在台上重現一次。」於是他便在樂隊伴奏下，彈著結他唱出《回到過去》、《第二次初戀》、《睹物思人」和經過歌迷在網上投票的「愛很簡單》。吉吉唱《你是我唯一的》前，感謝太太在他人生最落泊時出現：「佢扶起我，佢話佢有三個小朋友，其中一個就係我，多謝佢將我養到肥肥白白。」當提到另一重要人物周爸爸時，他一度哽咽，「雖然他已離開咗20年，但我知你一路喺身邊守護我，我喺佢身上學識好多嘢，就算有幾大嘅問題都要笑住面對，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令到你失望。」接著他唱出《留給這世上我最愛的人》和《真情流露》。

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周吉佩首開個唱，請來尹光擔任嘉賓，兩人合唱《Dear Myself》。 周吉佩首開個唱與鍾柔美跳唱洗腦歌《APT.》。 周吉佩首開個唱與鍾柔美跳唱洗腦歌《APT.》。 周吉佩走到台下與覯眾近距離接觸。

與尹光合唱Dear Myself

在「信念」部分、吉吉先唱出一小段《Dear My Friend, 》，繼而尹光現身合唱《Dear Myself》，吉吉指請光哥當嘉賓是因為對方很貼合演唱會不放棄及追夢的主題，年屆80的光哥自言，捱了54年才得到一個獎項，最重要是心境和健康，以自身例子鼓勵吉吉。當唱《青春頒》至中段時，吉吉一雙仔女與大約30位小朋友齊齊在台上為他伴唱，在唱演唱會主題曲《第三人生》時，吉吉聯同小朋友，和全場觀眾向半空拋出早便預備好的紙飛機，寓意大家也可有不同的人生。

以Yumi作女兒的榜樣

Encore時，吉吉與嘉Yumi跳唱大熱洗腦歌《APT.》後，喘著氣大讚Yumi勤力，笑指自己生得對方出，「希望我個女第時似你，以妳為學習對象。」吉吉更叫 Yumi 趁機推介新歌。在唱《我的親愛》時，吉吉走到台下和觀眾握手，最後他以一曲《Falling For You》為首個個唱劃上圓滿句號。

周吉佩一對子女與30位兒童合唱團小朋友，為他伴唱《青春頒》。 周吉佩對首次個唱演出感滿意。 周吉佩在個唱舞台重演未道時busking情景。

將移師澳門搞個唱

吉吉在完騷受訪時表示，對首次個唱的演出感滿意，「不過開騷前也有擔心過自己的體力能否應付超過兩小時的演出，而演唱會和觀眾反應也比自己想像中好，演唱會將會移司至澳門，預計很快便會開騷，但詳情要稍後才能公布。」吉吉續說在今次演唱會下了很多心機，提出很多意見，但也學到了很多，提及唱《青春頌》時，吉吉一對仔女與合唱團一起上台獻唱，他指是自己安排，因想配合「第三人生」中的幾代的主題：「見到有光哥、Yumi，我又係中年，再有兒童合唱團所代表的幼年，四代同場演出，就好像一代一代把音樂傳承下去。」

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