周吉佩《中年好聲音》帶挈頻接Job讓老婆放心 預告將推出新歌

《中年好聲音》冠軍得主周吉佩(吉吉)日前與毛舜筠、蔡一智一家與樂易玲，出席品牌旗艦店3周年慶祝活動，自彈自唱《歲月如歌》及在《中年好聲音》中唱過的《海闊天空》，並分享過去幾年疫情，太太不建議他唱歌表演，每日返工放工，曾出現抑鬱狀況。幸而參賽取得冠軍，工作機會大增，才逐漸贏得太太的信任和安心。

吉吉坦言疫情間身心都出現了狀況，甚至有抑鬱的症狀，道：「疫情呢幾年冇咗自己，因為淨係返工放工，連朋友都冇乜點見過，所以中間有段時間身體上真係有抑鬱嘅情況，唔淨只內心，可能係突然有一下壓住心口，投唔到氣嘅感覺，嗰陣開始覺得自己有啲問題。」被問到可有找出原因，吉吉道：「主要因為冇乜點見朋友，跟住疫情緩和，見返朋友，最重要參加比賽亦幫咗我好多，等我可以走返出嚟。」