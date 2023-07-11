周吉佩《中年好聲音》帶挈頻接Job讓老婆放心 預告將推出新歌

《中年好聲音》冠軍得主周吉佩(吉吉)日前與毛舜筠、蔡一智一家與樂易玲，出席品牌旗艦店3周年慶祝活動，自彈自唱《歲月如歌》及在《中年好聲音》中唱過的《海闊天空》，並分享過去幾年疫情，太太不建議他唱歌表演，每日返工放工，曾出現抑鬱狀況。幸而參賽取得冠軍，工作機會大增，才逐漸贏得太太的信任和安心。
吉吉坦言疫情間身心都出現了狀況，甚至有抑鬱的症狀，道：「疫情呢幾年冇咗自己，因為淨係返工放工，連朋友都冇乜點見過，所以中間有段時間身體上真係有抑鬱嘅情況，唔淨只內心，可能係突然有一下壓住心口，投唔到氣嘅感覺，嗰陣開始覺得自己有啲問題。」被問到可有找出原因，吉吉道：「主要因為冇乜點見朋友，跟住疫情緩和，見返朋友，最重要參加比賽亦幫咗我好多，等我可以走返出嚟。」
已錄好新歌
比賽前，吉吉一次唱歌嘅機會都沒有，即使有人叫他唱歌表演，為子女健康著想，太太亦不建議，幸好贏得《中年好聲音》冠軍，為吉吉帶來不少工作機會，他高興表示，「贏咗後多咗好多演出機會，好多品牌可以合作出event，係忙啲，但太太安心咗好多，因為佢都希望我可以跑到數，而家多工作，可以換嚟太太嘅信心。」作為歌手，當然最期待推出屬於自己的作品，他透露，「嚟緊會出新歌，已經錄好歌，搞緊後期，希望盡快推出，可以俾大家睇到我自己喺音樂上嘅諗法。」