周吉佩37歲雙喜臨門 首次個唱門票開賣首天即告售罄

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）日前宣布舉行首次個唱「周吉佩第三人生演唱會」，11月30日將假麥花臣場館開騷。昨天（8日）是吉吉生日，適逢亦是其演唱會門票開賣的大日子，難怪他說這個37歲的生辰對他別具意義，而愛妻號的吉吉亦選擇了和太太安靜地度過這一天。

考慮加場

在昨天下午時份，演唱會購票網站傳來好消息，吉吉首次個唱門票在開賣首天全部售罄，而他即時拍片放在個人社交媒體上多謝樂迷的支持，他說：「好開心真係喺生日嘅呢一日，收到一份好驚喜嘅禮物，就係我嘅演唱會畀大家買哂所有嘅飛，多謝大家，真係好多謝一路以嚟Fans嘅支持，亦都好多謝我身邊好多嘅貴人同前輩，好多朋友嘅愛戴，希望大家入到嚟呢個演唱會入面，可以感受到我嘅一啲心思，希望可以畀大家睇到我除咗『第三人生』嘅呢個階段外，也認識我嘅『第一人生』同『第二人生』，我哋一齊起飛，多謝你。另外都希望透過呢個演唱會，可以帶大家穿梭唔同嘅時空，去感受返你哋嘅第一、二、三次人生究竟係點？亦都希望大家可以同我哋係呢個演唱會裏面一齊去做一個儀式，見証我哋呢一個『第三人生』，多謝你哋。」吉吉表示很多朋友和歌迷也買不到門票，希望演唱會能加場，他現正和主辦單位商討當中的可能性，一有加場好消息便立刻告訴大家。