周吉佩Nowhere Boys攻中環海濱大帳幕舞台 艾粒進駐開騷：單身人士福音

定於2026年1月舉行的「JamNgok 2026《Live at The Big Top》」，將破天荒進駐中環海濱舉行的「The Big Top @ AIA Carnival友邦嘉年華」大帳幕舞台，活動邀得艾粒(ILUB)、周吉佩(吉吉)及樂隊 Nowhere Boys輪流上陣，於1月24、29及30日在充滿嘉年華氛圍的帳幕下，與樂迷近距離接觸。

是次演出形式新穎，三個演出單位均表示非常期待。周吉佩形容感覺「好特別」，並預告將以派對感十足的編曲和舞台服裝，營造馬戲團般的玩樂氣氛，與歌迷一同狂歡。他期望演出能為2026年開個好頭，並透露正努力製作更多好歌，爭取在樂壇頒獎禮上取得成績，同時亦希望將音樂帶到澳門、馬來西亞、廣州等地，舉辦巡迴演唱會。