周吉佩Nowhere Boys攻中環海濱大帳幕舞台 艾粒進駐開騷：單身人士福音

定於2026年1月舉行的「JamNgok 2026《Live at The Big Top》」，將破天荒進駐中環海濱舉行的「The Big Top @ AIA Carnival友邦嘉年華」大帳幕舞台，活動邀得艾粒(ILUB)、周吉佩(吉吉)及樂隊 Nowhere Boys輪流上陣，於1月24、29及30日在充滿嘉年華氛圍的帳幕下，與樂迷近距離接觸。
是次演出形式新穎，三個演出單位均表示非常期待。周吉佩形容感覺「好特別」，並預告將以派對感十足的編曲和舞台服裝，營造馬戲團般的玩樂氣氛，與歌迷一同狂歡。他期望演出能為2026年開個好頭，並透露正努力製作更多好歌，爭取在樂壇頒獎禮上取得成績，同時亦希望將音樂帶到澳門、馬來西亞、廣州等地，舉辦巡迴演唱會。
籲大家食定喉糖
剛完成10周年企劃《Letters of Nowhere》的Nowhere Boys，將1月30日的演出視為一個珍貴的機會與禮物，為他們的十周年紀念畫上一個難忘的句號，並為心血之作《NWB Post Office》帶來現場的完滿演繹。他們表示，透過這個企劃學會了不計較結果，明白事情發展未必總與預期成正比，即使被突發事件打斷亦無需介懷，並盼望未來能有更多機會與樂迷見面。他們興奮表示：「期待咗試馬戲班帳幕呢個場好耐，咁近距離，我哋一向鐘意走入觀眾核心，大家都知，所以歌迷準備啦下，一齊唱，一齊叫，一齊癲，熱定身，食定喉糖，飲多啲水！」
回顧今年各有體會
至於向來鬼馬多計的艾粒，兩位成員Donald、少爺占則是首次在嘉年華內開騷，二人表示：「嘉年華就玩咗好多年，但開show就第一次。」相信能與現場追求開心的觀眾產生雙倍快樂的化學作用。艾粒預告已準備了特別環節與粉絲互動，包括「抽啤牌送一蚊」以及即場幫觀眾求婚，更笑言是「單身人士的福音」。談及新一年展望，他們希望「繼續好奇、繼續八卦、繼續發掘多啲新鮮事、搵多啲嘢玩」，相信無論在任何過程中經歷的開心，都能直接感染身邊每一個人。回顧2025年，艾粒各有深刻體會，Donald分享：「今年領養咗隻狗仔，原本想領養唐狗BB，但緣份到了領養咗一隻老狗。不過都冇所謂，因為無論做嘢幾攰，只要返到屋企見到佢等你返嚟我就好開心。」占則表示：「自己隊樂隊YEAHS出咗一張大碟，喺香港同加拿大做咗幾場專場，亦創立咗自己嘅咖啡品牌，從對咖啡一竅不通，到學多咗好多咖啡知識，覺得自己品味upgraded。」他們衷心希望是次演出能像一個溫暖的「擁抱」，帶給每位觀眾力量。