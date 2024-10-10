周國豐鬧爆知名銀行提供垃圾服務 揚言嬲到想殺人 ︰係唔係要報《東張》

周國豐因擔任TVB歌唱節目《中年好聲音》而人氣飆升，向來低調親民的他不時在社交網分享生活點滴。近日，周國豐換了新電話，要轉移銀行應用程式，竟被銀行的服務激親，嬲爆表示：「我都想『殺人』！」並問道是否要報《東張》？

周國豐表示用新手機登入銀行app，令他覺得自己是「通緝犯」，被人「審」完又「審」，他說：「最慘係打去銀行熱線，首先，聽『千年』嘅語音指示，然後，被逼接收『萬年』嘅銀行訊息，最後，等『一光年』都係嗰句『電話線路繁忙，請耐心等候』！好啦！好唔容易接你個電話，原來『有罪』嘅原因係你delete咗舊電話嘅app係無用㗎！基於security理由，必須要銀行幫你delete，先可以騰出quota畀你部新電話喔。」

當他以為鬧劇完結之際，原來好戲在後頭，香港的職員直接幫他接駁去馬拉銀行熱線處理他馬拉的銀行app，周國豐指自己揀了以普通話與職員對話，但接通後，對方以英語表示唔識講普通話，周國豐為了遷就職員無奈轉用英文對答，並嬲爆表示︰「你唔識普通話，咁你哋又俾客人揀呢個選擇！？」而對方只dead air 沒有回應。