周國豐鬧爆知名銀行提供垃圾服務 揚言嬲到想殺人 ︰係唔係要報《東張》

周國豐因擔任TVB歌唱節目《中年好聲音》而人氣飆升，向來低調親民的他不時在社交網分享生活點滴。近日，周國豐換了新電話，要轉移銀行應用程式，竟被銀行的服務激親，嬲爆表示：「我都想『殺人』！」並問道是否要報《東張》？
周國豐表示用新手機登入銀行app，令他覺得自己是「通緝犯」，被人「審」完又「審」，他說：「最慘係打去銀行熱線，首先，聽『千年』嘅語音指示，然後，被逼接收『萬年』嘅銀行訊息，最後，等『一光年』都係嗰句『電話線路繁忙，請耐心等候』！好啦！好唔容易接你個電話，原來『有罪』嘅原因係你delete咗舊電話嘅app係無用㗎！基於security理由，必須要銀行幫你delete，先可以騰出quota畀你部新電話喔。」
當他以為鬧劇完結之際，原來好戲在後頭，香港的職員直接幫他接駁去馬拉銀行熱線處理他馬拉的銀行app，周國豐指自己揀了以普通話與職員對話，但接通後，對方以英語表示唔識講普通話，周國豐為了遷就職員無奈轉用英文對答，並嬲爆表示︰「你唔識普通話，咁你哋又俾客人揀呢個選擇！？」而對方只dead air 沒有回應。
而經過一輪身分確認、語音確認、密碼確認後，職員再表示：「周生，唔好意思！我哋個system顯示你而家打俾我哋嘅電話號碼，唔係資料上報咗嘅電話號碼，我哋唔可以接受⋯」 周國豐即反擊指電話是由香港職員為他接駁，當然不會顯示他的手機號號碼就，周國豐再次爆seed 表示：「我喺香港通話嘅時候，已經go through晒所有驗證程序，你而家先同我講『唔接受』！請你聽住 ～ 係我『唔接受』你哋提供呢啲垃圾級嘅服務！作為一間國際知名銀行，你哋會唔會覺得羞恥呢！？你同我講究procedural compliance，咁你一開始唔講清楚『電話號碼』呢一點！你知唔知浪費咗我幾多時間！」結果再出現的dead air 的情況。 帖文一出，引起不少人熱議，而周國豐續留言笑謂：「嗱！我睇過D反應，你哋咩人類呀！？點解咁多人俾『🤣』呢個emoji，你哋有無同情心㗎」。