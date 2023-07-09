周國賢唱盡癲狂眼濕濕 麥浚龍唱經典歌領萬人合唱

周國賢與麥浚龍首次合作舉行的演唱會《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》昨晚(8日)於亞洲國際博覽館Arena舉行，兩人以充滿電影感的歌單震撼全場，甚少開Show的Juno唱出經典作品，萬人興奮大合唱，連Endy都感動到眼濕濕。

Show後二人談及相隔多年再合作，Juno表示：「綵排時發現Endy唔同咗，節奏、方式都唔同，但而家成熟咗，聽到佢將情緒放咗入歌裡面，我飾演AI就相對要冷漠啲。」另外，今次舞台製作成V字型，所以中間會有一個窿，Juno和Endy在綵排時已步步為營，Juno更說：「因為我要戴眼罩唱歌，睇唔到嘢，好驚跌落去，所以熄晒燈時更加唔敢郁！」Endy亦道：「我唱嗰陣都係退後兩三步就到個窿位，所以要好小心，呢個算係呢個Show最驚險嘅地方。」今次Juno和Endy在演唱會前並不知道對方歌單，結果Endy要向Juno查問才知會否撞歌，Endy說：「初期有問Juno 可唔可以唱某幾首歌，因為我唔知佢唱唔唱，其實我好想唱《吃鯨魚的人》，經過今次，我哋關係已經昇華，完Show已經掛住了！」