周國賢夥拍韋羅莎 《全個世界都有電話》入圍烏甸尼遠東電影節

前導海報設計用多部手機推砌成地球的形狀，3位主角認真使用電話的模樣。故事分成了3條主線，講述了現代人對手機的依賴和濫用，亦同時探討科技與人類關係的複雜性。周國賢、陳湛文、韋羅莎三位演員擔正演出，將呈現出各自不同的角色形象，彰顯出現代人手機不離身的生活方式。《全個世界都有電話》的核心故事，圍繞着3位朋友及其親人展開，從25年前的約定到實現，一方面藉由智慧手機、網路、社群軟體等當代人不可或缺的生活必需品，反映城市人對智能手機的依賴與信任。請試想，如果忘記帶手機出門，離家後又因為種種原因不能回家取回手機，那一天你會怎麼過？你可能記不起會議的時間，記不起約會的地點，找不到電話號碼，認不出要走的路線，跟整個世界斷絕聯絡。每當有陌生人透過智能手機跟你聯絡，那人的真實樣貌會跟你想像的一樣嗎？《全個世界都有電話》凸顯了當代人對科技及時過境遷的感嘆。

與此同時，第25屆烏甸尼遠東電影節公布選片名單，今年共選映78部來自14個國家及地區的電影，當中3部電影包括《全個世界都有電話》、《命案》、《白日青春》皆由高先電影發行，可喜可賀！