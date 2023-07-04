周國賢演唱會前夕IG連出三個黑圖PO惹擔心 粉絲：我哋全部都喺度

周國賢（Endy）和麥浚龍（Juno）將於星期六（7月8日）合作舉行演唱會《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》，不過周國賢近日喺IG連出三個只上載黑色圖片嘅PO，搞到唔少粉絲擔心。

周國賢以彈琴相代解釋

近日周國賢喺IG連出三個全黑色嘅PO，令到唔少粉絲非常擔心，紛紛留言問候並叫佢加油，例如「不安，卻不孤單，對嗎？」、「別忘記你還有我們」、「加油周仔 完全明白 但you are not alone」、「發生什麼事？」、「我哋全部都喺度」、「加油啊阿腎」及「加油Endy」等等。

之後，周國賢未有解釋點解出咁多個黑色PO，之後再上載一張自己演唱會彈琴照片，並寫上：「只剩下鋼琴陪我彈了一天」，結果再次引嚟粉絲擔心，紛紛留言關心，例如「我們會一直陪著你走」、「有我哋陪你呀」、「加油 背後還有我哋」、「我想你已表現的非常明白 我懂我也知道 你沒有捨不得」及「星星們一直都在」等等。