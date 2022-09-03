周國賢演唱會｜花18年終於踏上紅館 周國賢：四面台原來係咁 恆仔@ToNick親嘴贈興

周國賢一連三場首個紅館個唱《周國賢 Endy Chow jaugwokyin THE END 紅磡香港體育館演唱會2022》今晚開鑼，全場爆滿，還吸引張繼聰、謝安琪、「試當真」許賢、游學修與女友Jessica等圈中人捧場。
演唱會於晚上8時40分開場，周國賢(Endy)紮辮look拿起木結他登場，獲現場歌迷高呼「好靚仔」，他先唱出《第一次》，接着當一響起《Children Song》前奏即全場歡呼，並亮起手機燈。之後，Endy走入巨籠唱出《溫室氣球》，當脫去大褸晒手臂，即引起全場尖叫。
今次舞台以圓形設計，Endy不時圍住台邊邊跑邊唱，唱完一輪節奏明快及搖滾作品後，現場氣氛一轉，Endy便換上和服演繹《最終幕》、《赤城千葉》等。
諗唔明點解花上18年
其後，Endy談到首次開紅館個唱，他說：「每一個人跑步伐都唔同……」對於花了18年時間終於有屬於自己的紅館騷，他指有些人可以一、兩年就踏上紅館舞台，自己也諗唔明點解花上18年，令他百感交集，自言幻想這個moment好多年，大嘆四面台「原來係咁嘅……」，贏得全場掌聲，講到感動時更當堂落淚。
ToNick恆仔咀Endy
操得一身肌肉的Endy不忘騷肌，拿起結他更一度瞓在地下。當他唱出《逃生門》時，則以鋼琴自彈自唱，接着唱到《地下街》即掀起全場高潮。及後，ToNick於演唱會尾聲驚喜登場，當與Endy合唱完《時空》後，恆仔臨退場時咀向Endy，全場起哄。
Encore部份，Endy感性地透露在開騷前，跟他共事七年的司機不幸過身，他視對方如家人般，可惜在踏上紅館前先行一步，Endy更講到哽咽，其後以唱出《身後身》和《塵世美》作結。