周國賢演唱會｜花18年終於踏上紅館 周國賢：四面台原來係咁 恆仔@ToNick親嘴贈興

周國賢一連三場首個紅館個唱《周國賢 Endy Chow jaugwokyin THE END 紅磡香港體育館演唱會2022》今晚開鑼，全場爆滿，還吸引張繼聰、謝安琪、「試當真」許賢、游學修與女友Jessica等圈中人捧場。

演唱會於晚上8時40分開場，周國賢(Endy)紮辮look拿起木結他登場，獲現場歌迷高呼「好靚仔」，他先唱出《第一次》，接着當一響起《Children Song》前奏即全場歡呼，並亮起手機燈。之後，Endy走入巨籠唱出《溫室氣球》，當脫去大褸晒手臂，即引起全場尖叫。

今次舞台以圓形設計，Endy不時圍住台邊邊跑邊唱，唱完一輪節奏明快及搖滾作品後，現場氣氛一轉，Endy便換上和服演繹《最終幕》、《赤城千葉》等。