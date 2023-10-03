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娛樂
2023-10-03 13:11:09

周國賢Lolly Talk合體唱爆《未來音樂祭》 繪麗奈首站大舞台：緊張過拍AV！

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《未來音樂祭 2023》尾場由ToNick揭開序幕。

《未來音樂祭 2023》尾場由ToNick揭開序幕。

一連兩場《未來音樂祭 2023》已在亞洲國際博覽館Arena順利舉行，尾場（10月1日）承接首日的熱烈氣氛，來自主流與非主流的音樂人繼續為樂迷送上別出心裁的樂曲。尾場演出單位包括ToNick、雲浩影（Cloud）、黃明德（Dark）、周國賢、Lolly Talk、艾粒、N9Gareth. T等，而港產AV女優繪麗奈則偕P.R.O.J.E.C.T. 9 、鹽焗雞（$alty Chick）同台演出。

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ToNick獻唱六首歌曲，為《未來音樂祭》尾場炒熱全場氣氛。 ToNick獻唱六首歌曲，為《未來音樂祭》尾場炒熱全場氣氛。

ToNick打頭陣

尾場由ToNick揭開序幕，獻唱《尋幸福的話》等六首歌曲，ToNick的演出充滿熱血與活力，樂迷隨着節奏跳動身體，氣氛高漲。今次不乏各種風格的年輕歌手，雲浩影以黑色流蘇西裝褸現身，為樂迷送上《氣流》之前，她說：「終於等到今日同大家表演啦！」之後，她聽到台下樂迷的尖叫好興奮：「佢哋好熱血，氣氛好好，成個音樂節唔止樂隊好專業，觀眾都好專業，搞到我特別緊張，噚晚（30日）直頭緊張到瞓唔着。下次我想試吓唱啲Girls Power類型嘅歌，要跳要叫都冇問題㗎！」Cloud希望香港可以再辦不同的音樂節，又呼籲樂迷支持本地樂壇：「我都明白開關之後，有好多外國歌手嚟表演，我自己都有去睇外國歌手騷，不過本地嘅歌手都好努力，希望大家可以多多支持。」

雲浩影大讚現場氣氛熱烈，笑言為是晚演出緊張到失眠。 雲浩影期待再有機會參與音樂祭演出，想嘗試節奏強勁的Girls Power曲風。

極盡視覺刺激

今次音樂會亦有非主流單位登場，P.R.O.J.E.C.T. 9、鹽焗雞與繪麗奈的大玩Crossover，組成充滿玩味、挑逗又新鮮感十足的組合，極盡視覺刺激，他們合唱重金屬版本（Heavy metal）的《點解好仔都係細J》，呈現讓人意想不到的神奇效果，台下反應非常熱烈。繪麗奈於演出後直言好緊張，她說：「緊張過拍AV！因為得一下，需要好多運氣同努力，我呢個星期都晚晚瘋狂練歌，喺屋企用卡拉OK套裝係咁唱，一定要唱好，專業我就唔係，但起碼唱得合格。」

 

P.R.O.J.E.C.T. 9、鹽焗雞與繪麗奈的聯乘演出，為音樂祭推上另一高潮。 首次參與音樂祭的繪麗奈初試啼聲，台下的樂迷報以歡呼聲支持。

落台拉近距離

同樣充滿個人特色、走貼地路線的男子組合艾粒與N9，四人甫出場，已經彌漫歡樂、愉快的氣氛，他們先後合唱《超級勁爆叱咤風雲金曲》及《我我我我我有胸部》，再度為音樂會掀起高潮！至於Gareth. T現身舞台，為樂迷一口氣獻唱九首作品，其中包括他為姜濤創作的《鏡中鏡》，除了赤膊上陣，他還不時與台下觀眾互動，更一度走到台下，超近距離為樂迷送上加入林子祥金曲《邁步向前》重新編曲的《孤單》。

安溥壓軸演出

之後的周國賢與人氣女子組合Lolly Talk的聯乘，又是另一個讓人估不到、摸不透的組合，讓搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞，看似完全不同的能量，透過重新編曲把《七姊妹星團》及《極樂》連接，周國賢與Lolly Talk原來可以如此合拍，台下的樂迷亦同樣享受其中。周國賢在台上分享自己的感受，已經第三年為《未來音樂祭》演出的他說：「音樂人嘅舞台唔喺出面，而喺內心入面，只要用心做好，每件事都會有佢嘅溫度。」最後，安溥為《未來音樂祭 2023》壓軸演出，她獨特的聲線，唱盡細膩的情感，一首首如詩的歌，引領樂迷走進更深層的音樂世界，感受她在作品中流露的生活哲學。久未在香港演出的安溥，曾透露要為她的巡迴演唱會舉辦香港站，這次於音樂祭的舞台獻唱包括《城市》及《最好的時光》共八首樂曲，讓她提前感受香港樂迷的期待與支持，亦為本年度《未來音樂祭2023》化作最完美的落幕。

Gareth T.以「唱廣東話情歌出名嘅歌手」介紹自己，他又不時與樂迷互動。 Gareth T.更走到台下與樂迷作超近距離接觸，透過音樂與樂迷分享心聲。 周國賢與Lolly Talk的聯乘演出令人驚喜，搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞。 周國賢與Lolly Talk帶動氣氛，周國賢於在台上鼓勵音樂人只要用心造音樂，一定會有它的溫度。 壓軸演出的安溥，以歌聲俘虜樂迷，連唱八首歌曲。
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