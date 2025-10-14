周奕瑋靠脂肪肝登上越南新聞　吳若希：大大聲笑咗10秒

日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。

周奕瑋分享指：「發現咗自己上咗越南媒體新聞，好興奮地以為自己真係衝到去越南， Google Translate咗之後發現到佢係講我脂肪肝。」

約半年努力調養

事源係早前周奕瑋自爆患上重度脂肪肝，脂肪指數一度高達395（dB/m），比重度脂肪肝標準高出約100（dB/m），而肝臟硬度及纖維化數值達10.2（kPa），超出正常範圍2至6 kPa。

不過，經過約半年努力調養，減少飲用湯底、多飲水、定期服用適量肝臟保健品，成功令肝臟硬度與纖維化指數重回健康水平，脂肪肝指數則持續下降。