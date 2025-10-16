周子瑜@TWICE爆乳亮相Victoria's Secret騷 志效Momo娜璉獻唱時大尺度曝露

韓國女團TWICE的4位成員，包括志效、周子瑜、娜璉和Momo平井桃，昨日飛到美國紐約，驚艷亮相Victoria's Secret時裝大騷，4人不但即席獻唱，更打扮得十分性感，甚至大解放谷胸上陣，因此在各大網絡社群掀起熱話。TWICE的官方社交平台，則分享4人穿上隆重晚裝的美照，並寫道TWICE的娜璉、志效、子瑜、Momo出席Victoria's Secret的時裝騷。

性感辣度突破過往 在紅地氈上，TWICE 4位成員各自展現不同主題的ball dress，娜璉身穿黑色繃帶連身裙，又性感又奢華；志效則以透視喱士連身裙現身，展現火辣魅力；子瑜則選擇包到冚，以米白色長裙彰顯優雅氣質；Momo則穿中門大開條紋西裝，散發中性時尚氣息。

此外，在表演環節中，除了獻唱兩首熱門歌曲《THIS FOR》、《STRATEGY》，將全場氣氛推向高潮。4位成員的性感辣度，突破過往任何一次演出，尤其是子瑜，身穿粉紫色背心，低胸剪裁讓內衣外露，曝乳效果驚艷全場，粉絲們直呼「噴鼻血」！志效則以黑色喱士套裝，展現魔鬼曲線。娜璉單穿內衣，搭配短版毛毛外套，露出迷人蠻腰，性感又可愛。Momo的豹紋連身中空裝，則露出粉色背心，雪白美胸與深溝，令現場熱度升溫。