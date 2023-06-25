周家怡怕曬傍晚跑步 方健儀四季keep fit保健美

周家怡、方健儀及鍾雨璇等，今日於荃灣出席美容保健品活動，席間3人被問到日常保養及護膚心得，周家怡表示：「自己是素食者，而且最近開始吃有生命力的食物，如水果和發酵食物等，每天起床也會製作果菜露飲用，這些都健康和皮膚非常有益。」她又稱平時喜歡跑步和瑜伽，進行戶外活動時，帽子和防曬少不了，她笑言：「跑步時我仲會帶埋手套，同埋盡量選擇早上或傍晚，因為怕曬黑。」

鍾雨璇不愛戶外活動 方健儀認為由內至外「打好個底」最重要，平時做運動會使用補充劑，皮膚自然會吸收得更好。而運動方面，她說：「一年四季都喜愛健身，夏天特別喜愛滑水，可惜夏天剛開始便意外弄傷咀部，希望痊癒後盡快重新開始滑水。」鍾雨璇透露自己有使用保健品的習慣，笑稱：「自己不太喜歡夏季戶外活動，因為皮膚白容易出雀斑，平時有在家做拉筋及瘦腿的運動。」問及最近工作安排，方健儀指，近日與該品牌合作，以健康大使身份拍攝保健品電視廣告，並將於7月上旬推出。