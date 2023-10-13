周家怡挑戰玩鬼屋食月餅 嚇到聲都震晒

萬聖節離不開玩鬼屋，為了測試一眾藝人的大膽程度，周家怡、黎展峯（Andy）、洪助昇（Aiden）、艾妮（Elly）、郭思（Suey）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）及朱天（Justin）率先到位於淺水灣The Pulse體驗「沉浸式驚慄鬼屋」。八位藝人分為兩隊輪流進入鬼屋並要完成指定任務：家怡「食一個月餅」、Elly「向每隻鬼講十次我愛你」、Polly「全程喪笑」、朱天「照鏡扮可愛」，至於另一隊的Andy「全程赤腳行」、Aiden「全程唱情歌」、Suey「不准尖叫」及Kenneth「食一個飯盒」，最後按表現選出最大膽一位成為「冤枉大膽王」。

家怡一隊先進入鬼屋， 由Elly反Polly雙箭頭行先，家怡排第三、朱天守尾門。一入到去行先的Elly及Polly，一個負責指揮方向，另一個則以完成任務「全程喪笑」為目的；家怡則不停地說：「respect、respect。」平時聲大大的她期間竟然驚到把聲都震起上來，拿着月餅的她問隊友：「可唔可以幫我食一啖，好飽呀。」然後又問那些「鬼」：「要唔要咬一啖呀？我好飽呀。」十分搞笑。行到接近出口，Polly問怡食完未，家怡謂：「我未呀。」最後四人一齊幫手食，實行分甘同味。食月餅期間，突然有鬼走出來嚇他們，不過眾人處變不驚，還向鬼遞上一小塊月餅請他吃。