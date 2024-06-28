周家怡爆被太子爺廁所偷拍 周國賢曾遭油頭大叔摸大髀

由周家怡和李靖筠 （Gladys）主持的YouTube講車節目《恨駕女團》大受歡迎，日前，周家怡便找來ViuTV劇集《無人之境》飾演她老公的周國賢（Endy）任嘉賓，除了大談車經，更分享恐怖偷窺經歷。

遊完車河後，二人到餐廳醫肚兼吹水，談到拍劇時人前人後兩個樣，家怡自言有時可以很可愛，有時又可以好凶狠，Endy即謂她拍短髮的戲時的氣場令他害怕，家怡隨即分享她凶狠的一面，「有一次去某餐廳食嘢，去洗手間時下面有個手機鏡頭伸入嚟，我以為我啲friend玩，好大聲話：『喂！做咩啊！唔好玩啦。』個相機好快縮走咗，我就知道應該唔係我啲friend，如果係friend嘅，應該就會笑。去完廁所之後我一行出去，我嗰個氣場真係勁！我出到去向住全餐廳問頭先邊個怕我！大家呆咗，我見到有閉路電視，我話play個閉路電視睇！我嗰個樣突然變咗一個豪氣大家姐。原來個老闆！我一出到嚟見到有個人衝咗出門口，我就即刻問個職員：『頭先衝出去嗰個係邊個？』佢話係老闆嘅太子仔，轉頭太子仔再返入嚟扮晒嘢問：『咩事呀？』我話：『唔使咩事啦，拎嚟個電話出嚟俾我睇！你應該洗咗㗎啦！頭先你衝出去！』佢話冇『做咩啊？』我話唔好再問做乜嘢，你play個閉路電視，我話：『你都唔係第一次㗎啦！』好有型咁樣，好變態啊呢件事。」