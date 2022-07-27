周家怡生日獲楊受成開船P慶祝 關智斌擔當魔鬼教練

周家怡上周六日，老闆楊受成日前為家怡舉行生日船P，更相約熱愛水上活動的同門藝人關智斌(Kenny)、衛詩雅(Michelle)、陳國邦、曾樂彤、李靖筠(Gladys)、艾妮(Elly)、黎峻(Kenneth)、劉若寶(Polly)及郭思(Suey)齊齊為新快艇作「下水禮」。

壽星女表示，「船P大家玩得非常開心，要多謝老闆為我準備生日蛋糕，多謝各位兄弟姊妹陪我切蛋糕，好開心成為英皇嘅一份子，真係好似個大家庭，超級感動！仲有要多謝Kenny、Michelle同Gladys之前向老闆表達咗鍾意wakesurf，老闆就二話不說買咗一隻專業比賽用嘅wakesurf船俾我哋玩，真是超級好老闆，咁樣嘅老闆去邊度搵！」問到生日願望，家怡就話：「當然係疫情快啲過去，大家都健康平安，工作順利！」