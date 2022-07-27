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娛樂
2022-07-27 22:19:21

周家怡生日獲楊受成開船P慶祝 關智斌擔當魔鬼教練

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楊受成為周家怡搞船P。

楊受成為周家怡搞船P。

周家上周六日，老闆楊受日前為家怡舉行生日船P更相約熱愛水上活動的同門藝人關智斌(Kenny)、衛詩雅(Michelle)、陳國邦、曾樂彤、李靖筠(Gladys)、艾妮(Elly)、黎峻(Kenneth)、劉若寶(Polly)及郭思(Suey)齊齊為新快艇作「下水禮」

壽星女表示，「P大家玩得非常開心，要多謝老闆為我準備生日蛋糕，多謝各位兄弟姊妹陪我切蛋糕，好開心成為英皇嘅一份子，真係好似個大家庭，超級感動！仲有要多謝KennyMichelleGladys之前向老闆表達咗鍾意wakesurf老闆就二話不說買咗一隻專業比賽用嘅wakesurf船俾我哋玩，真是超級好老闆，咁樣嘅老闆去邊度搵！」問到生日願望，家怡就話：「當然係疫情快啲過去，大家都健康平安，工作順利！

 

周家怡與Kenny、衛詩雅等慶祝生日。

周家怡與Kenny、衛詩雅等慶祝生日。

Kenny大爆家發生不少蝦碌佢開頭雖然跌咗好多次，但好堅持繼續，後來好似想放棄，不過我哋唔肯俾佢上水：『你一定要放到繩行到為止！』最後喺我哋強迫之下終於完成咗呢件事，佢都話好開心冇遺憾咁上番架船，哈哈。」家怡就笑說：「琴日wakesurf我跌咗好多次，跌到有挫敗感，好在最終得到星級教練KennyMichelle指導，終於喺最後一次成功咗，可惜無片，哈哈！

關智斌

關智斌

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