周家怡直認未有發展對象 獲同門師弟黎峻自薦做男友

周家怡近期非常活躍，日前與英皇同門藝人黎峻（Kenneth）出席瑞士護膚品牌動，二人於活動上除了分享護膚秘技，家怡自揭拍攝劇集《導火新聞線》時爆發「暗瘡災難」，Kenneth則趁機向家怡自薦做男友。

自爆暗瘡黑歷史

家怡跟Kenneth都是愛美之人，Kenneth入行前更於國際知名化妝品牌任職化妝師，對化妝護膚甚有研究。問到二人護膚最注重哪一部份？家怡直言：「我成塊面都注重㗎！我唔可以揀一樣最注重喎，我注重我全個人。」至於Kenneth就指住眼圈：「因為熊貓眼咁出嚟就會唔精神。」雖然二人皮膚白滑，但原來家怡多年前拍攝劇集《導火新聞線》時曾試過暗瘡大爆發，她自爆：「我諗真係由讀書到做嘢，未試過咁爆瘡法。嗰陣時可能因為好大壓力，跟住就生咗好多暗瘡，主力係面嘅下半部。」她指爆瘡的嚴重程度，是就算打燈都無法掩蓋，最後想到奇招遮醜：「拍親開會嘅場口，我成日都會用手托住或者遮住下巴呢個『沉思』嘅動作，哈哈，主要遮住啲暗瘡。最後都係睇醫生就冇事。」