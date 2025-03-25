周家怡直認未有發展對象 獲同門師弟黎峻自薦做男友

周家怡近期非常活躍，日前與英皇同門藝人黎峻（Kenneth）出席瑞士護膚品牌動，二人於活動上除了分享護膚秘技，家怡自揭拍攝劇集《導火新聞線》時爆發「暗瘡災難」，Kenneth則趁機向家怡自薦做男友。
自爆暗瘡黑歷史
家怡跟Kenneth都是愛美之人，Kenneth入行前更於國際知名化妝品牌任職化妝師，對化妝護膚甚有研究。問到二人護膚最注重哪一部份？家怡直言：「我成塊面都注重㗎！我唔可以揀一樣最注重喎，我注重我全個人。」至於Kenneth就指住眼圈：「因為熊貓眼咁出嚟就會唔精神。」雖然二人皮膚白滑，但原來家怡多年前拍攝劇集《導火新聞線》時曾試過暗瘡大爆發，她自爆：「我諗真係由讀書到做嘢，未試過咁爆瘡法。嗰陣時可能因為好大壓力，跟住就生咗好多暗瘡，主力係面嘅下半部。」她指爆瘡的嚴重程度，是就算打燈都無法掩蓋，最後想到奇招遮醜：「拍親開會嘅場口，我成日都會用手托住或者遮住下巴呢個『沉思』嘅動作，哈哈，主要遮住啲暗瘡。最後都係睇醫生就冇事。」
另外，家怡近日經常被追問感情狀況、識男仔問題，家怡表示多謝關心，指現在生活得很愉快：「大家真係好可愛，成日話要唔要介紹男仔畀我識，唔駛㗎喇，多謝。」問站在旁邊的Kenneth有冇好介紹，Kenneth謂：「我自薦吖，哈哈。」殺家怡一個措手不及，之段兩人以笑聲來化解尷尬氣氛，而Kenneth就續說：「我覺得佢平時做嘢見到咁多男神、咁多靚仔，佢可能已經有佢嘅目標呢。」家怡即秒回：「咁又暫時未有，隨緣囉。」更說已經成功「洗腦」父母，她稱：「爸爸媽媽一啲都唔擔心，因為我已經潛移默化話畀佢哋聽，拍又未必好、唔拍又未必唔好，所以佢哋都ok呀，我多啲時間陪佢哋咪仲好。」提到下月舉行的香港電影金像獎頒獎禮，家怡指「戰衣」要求好實際：「希望揀行動方便啦，又可以好自在地行到、講到嘢啦，因為喺金像獎有嘢要宣布，我又唔想太過顧慮其他嘢，總之唔好跌落嚟，唔會好長。」至於會否性感，她笑言：「性唔性感就要睇吓條裙靚唔靚，如果靚，性感又無妨。」