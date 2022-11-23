周家怡繼續做司機 寸李靖筠冇棍波牌

由周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》來到第六集，繼上集「林寶堅尼初體驗」後，今集借來Gladys的Dream Car HONDA S2000，難怪節目一開始便聽到她大叫：「我賣（咗副）身家俾佢（車主）呀！」
由於今集借來的車款是棍波車，所以雖然是Gladys的Dream Car，但這次仍是由擁有「棍波牌」的家怡負責駕駛，令坐在副駕位置的Gladys得個「恨」字，家怡對車更是有讚冇彈：「呢架車成個condition真係一流！呢堂軚嘅感覺我係好feel到路面感，扭動嘅感覺係好神奇，真係好正呀大佬！呢架車聽就聽咗好耐，真係一個傳奇！」
Gladys透露自己喜歡這個車款的原因，「我唔鍾意同期嘅跑車，係因為我覺得S2000個外形係最vintage、最classy。」家怡隨即突破盲腸，指着Gladys笑說：「呢個係睇樣嘅。」Gladys直認不諱，「我完全係睇樣㗎，我勁鍾意佢嘅外觀囉。」
見家怡揸得十分享受，Gladys不禁大叫：「呀！好想考棍波呀！好忟呀，集集都係你揸……」家怡乘機「幸災樂禍」，「尤其是你咁鍾意呢架車，你冇得揸真係好嘥呀。」家怡繼續分享，「你講玩佢（車款）又好好玩，又覺得係舒適……學棍波車就得㗎啦，哈哈，佢已經填緊form啦。最慘係咩？你最鍾意嘅車你冇得揸吖嘛。」十分搞笑。