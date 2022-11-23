周家怡繼續做司機 寸李靖筠冇棍波牌

由周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》來到第六集，繼上集「林寶堅尼初體驗」後，今集借來Gladys的Dream Car HONDA S2000，難怪節目一開始便聽到她大叫：「我賣（咗副）身家俾佢（車主）呀！」



由於今集借來的車款是棍波車，所以雖然是Gladys的Dream Car，但這次仍是由擁有「棍波牌」的家怡負責駕駛，令坐在副駕位置的Gladys得個「恨」字，家怡對車更是有讚冇彈：「呢架車成個condition真係一流！呢堂軚嘅感覺我係好feel到路面感，扭動嘅感覺係好神奇，真係好正呀大佬！呢架車聽就聽咗好耐，真係一個傳奇！」