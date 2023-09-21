周慧敏信主14年改變人生 為教會活動開金口讚吳雨霏狀態極佳

曾有玉女獎門人之稱的周慧敏（Vivian）近年工作量不多，是位虔誠基督徒的她，昨日出席教會為興建新教址的拍賣籌款晚會，更被邀請上台演唱其首本名曲《最愛》，同場還有吳雨霏，Vivian貼出兩人合照，並寫：「好開心今晚在我們教會為興建新教址的拍賣籌款晚會中碰到好久沒見的sister in Christ Kary吳雨霏，她的氣色狀態仍然好好啊。記得當年她和先生兩人到以色列旅行時曾給我傳來照片，至現在我仍保留在手機中，因為看到兩位神的孩子在一起，簡樸中特別美麗，所以收藏起來。」Vivian亦感謝教會邀請為晚會表演，自言14年前的2009年開始信主，信仰改變了她的生命和價值觀。