周慧敏廣州巡唱邀CY陳宗澤做嘉賓 獲倪震親手整燈籠冧爆慶中秋(有片)

周慧敏(阿V)上周日(15日)舉行「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」-廣州站， 全場坐無虛席，她提早與當地歌迷慶中秋，除了繼續帶同黃劍文跟觀眾見面，向來熱心提攜後輩的阿V邀請了《全民造星III》的CY陳宗澤擔任嘉賓，不過她錯口CY的中文名講成「黃宗澤」，笑言要自我懲罰講陳宗澤的名字二千次。完成廣州站演出後，她立即返港與老公倪震慶中秋，更獲老公親手整燈籠，sweet到爆。
將陳宗澤說成黃宗澤
周慧敏自言很喜歡看歌唱比賽，「可能因為自己都係歌唱比賽出身，我好鍾意睇年輕人為了追夢個種熱血，見到佢地每個奮鬥的畫面，都會鼓到依家的我，更珍惜餘下的舞台。以下呢位嘉賓，都係歌唱比賽出來的 CY陳宗澤！」兩人合唱《流言》後，阿V再次多謝CY，卻口快快說：多謝CY黃宗澤。」當驚覺說錯對方名字後，萬分抱歉笑道，「哎也，對你唔住！我翻去罰自己呀，背一千，唔係二千次！二千次陳宗澤。」而CY就好快為女神解圍，「唔怕，我都成日比人叫我Bosco㗎，哈哈。」Vivian做演唱會不忘提攜後輩，緊隨還向觀眾說「記住新一代歌手有兩把好聲！」
完騷返港陪老公慶中秋
廣州演唱會上，阿V繼續有為大家用鋼琴演奏貝多芬的《月光奏鳴曲-第一樂章流言》，更提早祝福歌迷朋友，「頭先螢幕個月亮好靚，再配上《月光奏鳴曲》好應景。因為聽日(16日)就迎月啦，用呢首歌祝福大家, 明月照人間，福樂滿四方，佳節快樂！」至於今日中秋節， 阿V就表示，「當然係留給家人一齊渡過啦。我為咗演唱會，忙到已經兩個月冇睇過電影了，所以希望今晚食完飯，可以好好咁忘記工作，嘆一部好電影啦。我年年影中秋相送比歌迷，今年我將責任比咗貓貓 Mike仔影啦，但係要讚一讚老公，唔知由邊年開始，佢都負責會買燈籠俾我，今年佢就訂左呢一個比我，但聽講寄到之後，發現不是現成燈籠，要自己砌，搞左佢一輪先搞店，哈哈....。但我係廣州回港當晚，我就已經見到個燈籠準備好喇，每一次都係咁靚，好多謝佢。」