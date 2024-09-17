周慧敏廣州巡唱邀CY陳宗澤做嘉賓 獲倪震親手整燈籠冧爆慶中秋(有片)

周慧敏(阿V)上周日(15日)舉行「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」-廣州站， 全場坐無虛席，她提早與當地歌迷慶中秋，除了繼續帶同黃劍文跟觀眾見面，向來熱心提攜後輩的阿V邀請了《全民造星III》的CY陳宗澤擔任嘉賓，不過她錯口CY的中文名講成「黃宗澤」，笑言要自我懲罰講陳宗澤的名字二千次。完成廣州站演出後，她立即返港與老公倪震慶中秋，更獲老公親手整燈籠，sweet到爆。

將陳宗澤說成黃宗澤 周慧敏自言很喜歡看歌唱比賽，「可能因為自己都係歌唱比賽出身，我好鍾意睇年輕人為了追夢個種熱血，見到佢地每個奮鬥的畫面，都會鼓到依家的我，更珍惜餘下的舞台。以下呢位嘉賓，都係歌唱比賽出來的 CY陳宗澤！」兩人合唱《流言》後，阿V再次多謝CY，卻口快快說：多謝CY黃宗澤。」當驚覺說錯對方名字後，萬分抱歉笑道，「哎也，對你唔住！我翻去罰自己呀，背一千，唔係二千次！二千次陳宗澤。」而CY就好快為女神解圍，「唔怕，我都成日比人叫我Bosco㗎，哈哈。」Vivian做演唱會不忘提攜後輩，緊隨還向觀眾說「記住新一代歌手有兩把好聲！」