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娛樂
2024-01-04 17:49:04

周慧敏結婚15周年無諗點慶祝 等收倪震賀卡鍾意會貼堂

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周慧敏自爆年青時不擅理財，把所有收入都放到支票戶口。(陳奕釗攝)

周慧敏(Vivian)今日(4日)到灣仔出席保險公司的理財宣傳活動，她在活動上自爆以前把賺到的錢都放在支票戶口，方便自己出票，加上自己不擅處理，及後同事覺得她這樣做很浪費自己的收入，於是陪她去做定期存款。她自言是個投資審慎的人，一點都不太進取，但私下絕不是慳妹，只是應使則使。「我又唔會刻薄自己，個人唔係好花費，因為物質需求又唔係好大，買嘢都係因為工作需要，遲下都要拎二手衫去賣。」

倪震愛送卡

談到明天是她與倪震的結婚15周年紀念日，會否有慶祝活動，她稱自己很早放棄送禮給對方，但倪震仍是堅持會送卡給她。她表示明天要工作，所以沒有計劃任何慶祝活動。她稱一直都有儲起倪震送給她的卡，對特別喜愛的卡會「貼堂」，自言已經貼滿了整個工作枱頭。

她又分享當年跟倪震在加拿大生活的趣事︰「佢話不如我哋一齊去攞信，因為我冇呢啲意識，去攞信原來就係攞佢張卡，其實佢係好怕我估唔到，但佢又好鍾意我估唔到。」

1月5日是倪震與周慧敏的結婚周年紀念日。

開騷要看經理人安排

Vivian在聖誕節推出新的歌曲作品，她表示是用來送給大家，不是為了盈利，「因為好耐冇唱歌俾fans，其實都幾急，因為一個禮拜之內完成晒所有嘢，直到24號朝頭早先收到條片。自己做晒所有social media，搞咗一段時間先完成晒。」

她表示其中一首作品的和音是自己負責，另一首作品則是引用了聖經的詩篇，是由她作曲，坦言有點挑戰，因為是先有詞才有曲。問到何有開騷計劃，她表示現時沒有太多工作計劃，一切交由經理人安排，如果有合適的時間便會開騷。至於會否考慮參與拍劇、拍電影，她表示要等到好的劇本便會考慮，不想重複以前的角色，但預告會有一些拍攝，內容就有待公佈。

周慧敏在聖誕節製作了兩首歌給fans。

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