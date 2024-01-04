周慧敏結婚15周年無諗點慶祝 等收倪震賀卡鍾意會貼堂

周慧敏(Vivian)今日(4日)到灣仔出席保險公司的理財宣傳活動，她在活動上自爆以前把賺到的錢都放在支票戶口，方便自己出票，加上自己不擅處理，及後同事覺得她這樣做很浪費自己的收入，於是陪她去做定期存款。她自言是個投資審慎的人，一點都不太進取，但私下絕不是慳妹，只是應使則使。「我又唔會刻薄自己，個人唔係好花費，因為物質需求又唔係好大，買嘢都係因為工作需要，遲下都要拎二手衫去賣。」

倪震愛送卡 談到明天是她與倪震的結婚15周年紀念日，會否有慶祝活動，她稱自己很早放棄送禮給對方，但倪震仍是堅持會送卡給她。她表示明天要工作，所以沒有計劃任何慶祝活動。她稱一直都有儲起倪震送給她的卡，對特別喜愛的卡會「貼堂」，自言已經貼滿了整個工作枱頭。 她又分享當年跟倪震在加拿大生活的趣事︰「佢話不如我哋一齊去攞信，因為我冇呢啲意識，去攞信原來就係攞佢張卡，其實佢係好怕我估唔到，但佢又好鍾意我估唔到。」