周慧敏驚爆食瑞士卷減肥 嫁倪震15年分享夫妻甜蜜之道

用「瑞士卷」作減肥餐簡直是大家聞所未聞，Vivian笑道：「係呀，全日都唔食嘢㗎啦，起身之後食兩件，下午兩件，帶多兩件喺身，餓嗰陣就食，每日六件左右啦。就係我一日食糧。」事後問到Vivian其實係增肥定減肥？她答：「其實仲會偷食零食，麻辣花生，魚仔花生，黑朱古力咁，少少啦。哈哈。但係我一日咁樣嘅時候，第二日就食返正餐㗎喇，我唔係日日都係咁，隔日咁啦，呢個係咁多年來做演唱會，用嘅減肥方法，咖啡卷對我來講，係減肥最有速度。我已經瘦咗啦，達標喇！瘦咗四磅！我係刮咗啲cream先食㗎。所以我嘅方法係控制食量方法，其實係食自己鍾意嘅嘢。」Vivian又表示：「平時夾雜食炒米粉，喇沙......到演唱會當日就只係食兩隻煎蛋 ，食少少嘢咁，出場前我會加食四羹白飯，因為加咗會非常有力量。」近來都忙於籌備演唱會，排歌練舞，Vivian生活是非常忙碌，由於她天生是個強迫症的性格，凡事都要親力親為，又追求自己心中完美，所以連瞓覺時間也少了很多，「我 性格係咁㗎，我一定要做嗰件事，我就今晚做唔完，我就唔瞓嗰種人嚟㗎。」Vivian跟倪震結婚15年，坦言這性格老公也十分清楚，所以有一些事假如是她叫老公幫忙做，像修電腦等等，老公就會跟她說：「我今晚一定幫你修好，先去瞓吧，你睡醒後就會發現一切回覆正常了。」她又分享老公太了解自己，所以例如添置一些家中物件，都會知道強迫症的她，習慣用甚麼牌子的東西，若不是同一牌子，就會覺得不對勁，「所以佢會偷偷買好多，然後 藏起來。例如我鍾意飲某一個地方出產的可樂，佢會買好多，但我不知他收藏在那，總之屋企存貨差不多喝完，佢就會補充。但佢夠竟買咗幾多，佢永遠不會俾我知道，免得我有壓力，驚飲不完浪費。」Vivian透露，今次2.0 的《地老天荒愛一場 》演唱會 ，不單Rundown有改變，演唱會上的服裝，也會不停變，「我希望用呢個演唱會同多年來的歌迷聚下，我有好多心底說話想同大家講，大家到時就知道。」