周慧敏8.31澳門開騷 相隔7年再踏舞台：趁有心有力回饋支持者

周慧敏相隔7年再舉行個人演唱會，定於8月31日假澳門倫敦人舉行《地老天荒愛一場》，Vivian直言人生之中，除了家人，貓貓，好朋友，大部份回憶都來自支持者，所以趁還有能力和心力時，希望能為愛她的朋友好好表演作回報，「希望今次演唱會，除了以歌會友之外，我跟觀眾可以好似好朋友咁，來一次深情告白。」演唱會門票將於周五(8月2日)下午3時優先發售。
現年56歲的周慧敏，向來有玉女掌門人兼凍齡女神的稱號，早前Vivian就為演唱會海報拍攝宣傳照及海報，她坦言對身形未到最滿意，「手腳ok, 中央麻麻地，起碼條腰要瘦2吋，穿舞台服會好看一啲，不過我估到演出個日就會最fit㗎啦，因為我一忙就唔記得要食嘢，唔識餓㗎，每次開show都係咁，係咪好奇怪？今次更加係我嘅大挑戰，從來未試過得一個半月時間比我籌備一個演唱會，喺咁短時間處理咁多嘢，破晒我嘅紀錄，不過我唔想錯過每個可以令支持者開心的機會，所以當我經理人古巨基太太告訴我8月31號巡演開鑼，我愕然左一下，都開心地答應了，因為我心裏面滿有平安，相信團隊嘅看顧。」她自言一直有定時學聲樂，現已開始準備開騷戰衣，不過訂衫有阻滯，原本4星送貨變12個星期，她笑言，「唔知係咪騙案，啲朋友問係咪要報《東張》？」她已作好兩手準備。
Vivian已開始為演唱會排舞和開會，雖有壓力但感恩每次返屋企，3隻貓都令她覺得治癒及放鬆，「見到佢哋，我同Joe都即刻就冧冧豬。」向來是貓奴的她，指3隻貓都好愛爸爸媽媽，其中「豬皮」特別愛媽媽，「我唔出街佢就最開心，Joe話我出trip時候豬皮就冇晒心機，少咗叫少咗活動，反而其他兩個貓細佬就如常，細佬們有爸爸就可以。豬皮好多時候都等我返屋企先去便便，因為佢大肚腩自己清潔唔到，鍾意我幫佢清潔和極速清理砂盤嘅大小便。我唔喺屋企，佢連便便都會少啲，唉，陰公豬。所以我為左我啲貓開心，都好少出門去旅行，免得小朋友太掛住媽媽。我依家已經開始同豬皮，B B和Mike仔三個講定，媽媽遲下要行開幾日唔係屋企，希望佢地聽得明啦，同豬皮講果刻，佢一聽到就走開啦，希望唔係嬲嬲豬啦。」