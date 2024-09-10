周星馳公司宣布與愛奇藝合作 身家三日暴漲逾一億

周星馳於2013年執導的《西游降魔篇》獲得了12.48億元的票房成績，成為當年的票房冠軍。近期《黑神話：悟空》大熱，網友認為遊戲中的孫悟空與昔日的周星馳主演的《西遊記》(內地稱大話西遊)造型十分相像，令不少影視製作商都希望趁著《黑神話︰悟空》的熱潮，打造新一代的《西遊記》。其中有傳片商重金力邀周星馳(星爺)出山，打造以AI人工智能創造的超級孫悟空。

星爺的策劃打造的短劇《大話大話西游》也將在年底上映，日前舉行開鏡儀式

星爺的策劃打造的短劇《大話大話西游》也將在年底上映，日前舉行開鏡儀式。今次星爺與抖音合作經營的「九五二七劇場」製作，將於抖音播出。 監製兼男女主角分別是蔣龍及張天愛，蔣龍飾演「至尊玉」，張天愛則扮演「月光」。 據了解，這次的短劇《大話大話西遊》僅是小試牛刀，後期由星爺利用AIGC人工智能內容生成技術，打造的IP授權作品才是項目重點，計劃明年應可見端倪。

近期，周星馳的經典舊作《食神》修復版首度登上內地大銀幕，現實中周星馳與《食神》中的史蒂芬周同具商業頭腦，早前星爺旗下電影製作、影院運營等娛樂業務的比高集團(08220)官宣與愛奇藝合作，令股價勁升，星爺身價亦隨之飆升，身家三日暴漲逾一億。

這次與愛奇藝的合作簽訂的戰略合作框架協議，有效期為五年，未來5年內將有星爺的新作面世。而市場猜測星爺作品IP會否以AI人工智能賦能下重推市場，期待未來在電影大銀幕、視頻平台等出現，更有可能成為熱門遊戲的角色。 此次比高集團與愛奇藝的合作，星爺作為十幾部大IP的創始人，提供口碑上的保障，愛奇藝平台則保障了流量和宣發管道 。

近年數字娛樂產業旺盛發展，IP變現成為焦點。而星爺的經典IP不但在大中華區具有龐大市場，在東南亞、北美及歐洲等市場同樣具有相當的知名度，潛在價值巨大。 此外，星爺在Web3和AI領域的高關注度讓人期待：星爺與AIGC的結合，將會創造出怎樣的精品作品！