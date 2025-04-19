周星馳《少林女足》拍攝片段流出 蔡思貝搏殺自薦成功

周星馳（星爺）電影《少林女足》上月初開始在內地大亞灣體育館開鏡，網上陸續流出多段拍攝現場的短片，而與星爺關係密切的田啟文（田雞）日前透露，蔡思貝自薦成功，有份參演周星馳新戲《少林女足》，但指蔡思貝「唔係特別多（戲份）」。 作為TVB視后的蔡思貝有幸「升呢」做「星女郎」，全因她大膽主動出擊，事緣星爺於2023年6月的61歲生日時公布籌備電影《女足》計劃，列出招募女演員的4大條件，包括：「年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」，強調謝絕「P圖造假」。

個人IG上載「試鏡短片」， 當時蔡思貝主動留言：「我希望做你條𡃁！」成功吸引星爺親自回覆：「應承你！點報答我先！」蔡思貝獲得星爺注視後，再留言：「叫你聲大佬！然之後希望緣份可以驅使我好好咁報答你，真的。」 蔡思貝坐言起行，其後在個人IG上載「試鏡短片」，除了穿泳衣淋浴，又苦練足球、玩倒吊做指上壓，在船上穿上宮廷服心口頂波，短片在世界多地拍攝，既博命又落足重本。

據報今年尾或明年上映 而蔡思貝表示：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想著着的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」

最終蔡思貝的誠意打動星爺給like，據知她已到深圳劇組報到，隨時準備上場。而內地流出的短片見到星爺的背影，又見到一班工作人員在球場開工，見到有演員吊威也飛來飛去，隱隱見到《少林足球》的誇張競技場面，但畫面卻沒有足球，相信要用特技作後期加工，據報今年尾或明年上映。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈